19 tisíc lidí v extázi. Vancouver dal sbohem Sedinům: Nezapomeneme!

Další a poslední příležitost bude ve čtvrtek v závěrečném domácím utkání sezony proti Arizoně. Během play off zůstane Rogers Arena pod zámkem, účasti v play off se Canucks letos ani nepřiblížili a aktuálně jim patří v Západní konferenci se 70 body předposlední místo. Fuj ročník pro finalistu Stanley Cupu 2011 (3:4 s Bostonem), vraťme se proto k pozitivnějším věcem.

Sedinům, kteří celou kariéru strávili ve Vancouveru, se aplaudovalo už při rozbruslení. Setmělým stadionem duněl potlesk a po ledě se mihotala světelná show s čísly obou bratří. 22 Daniela a 33 Henrika.

VIDEO: Podívejte se na show před zápasem

To hlavní přišlo po prohraných nájezdech, ve kterých mimochodem neuspěl Henrik ani Daniel. Vítěznou trefu na 5:4, díky které se Golden Knights přiblížili prvnímu místu na Západě, obstaral blafákem Shea Theodore. Sedinové dali při děkovačce několik rozlučkových koleček za hromového aplausu 18 865 fanoušků a v dlouhý proces se protáhlo i podávání rukou po zápase.

Každý z protihráčů chtěl švédským legendám potřást pravicí, poplácat a popřát hodně zdaru do dalšího života. Sedinové, to byl pojem...

"Už před rozbruslením jsem cítil v hale neuvěřitelnou energii. Bylo to naprosto speciální, srovnatelné s atmosférou v play off. Byla strašná zábava tu hrát a na konci si i vystřelit při nájezdu," řekl na tiskové konferenci po utkání Daniel Sedin. "Diváci byli naprosto úžasní, měl jsem co dělat, abych udržel své emoce na uzdě, když jsem slyšel jejich řev. Bylo mi do breku, nikdy na to nezapomenu," doplnil bratrova slova Henrik.

VIDEO: Takhle se fanoušci Vancouveru loučili s bratry Sedinovými

Unikátní zážitek si užil i Brandon Pirri, kterého vedení Vegas povolalo před duelem ve Vancouveru nahoru z AHL, jelikož hvězdní forvardi Jonathan Marchessault a Erik Haula dostali volno. "Mě jsem štěstí, být u takové události se nepovede každý den. Byli to strašně dobří hokejisti! A dnešní zápas? Byl to blázinec, lidi pořád křičeli," popsal útočník, který v 54 zápasech AHL pobral letos 51 bodů (29+22).

Bylo to nejlepší období v našich životech

Daniela s Henrikem draftoval Vancouver v roce 1999 v prvním kole (Daniel byl na draftu, který pro sebe uzmul Patrik Štefan, kterého si osvojila Atlanta, druhý, Henrik byl číslo tři). Teď jsou však jejich dny v kanadské organizaci sečteny.

„Nemyslím na to,“ smutnil před novináři o patnáct let mladší spoluhráč Sedinů Bo Horvat. „Jsou to legendy. Jejich dresy budou jednou viset pod stropem haly, možná budou i v Síni slávy. Bylo pro mě těžké slyšet, že končí. Nastupovat s nimi ty poslední čtyři roky byla pocta a privilegium. Jsou to vzoroví reprezentanti téhle hry.“

Oba bratři svůj konec oznámili už před utkáním proti Vegas na speciální tiskové konferenci. "Původně jsme si mysleli, že se rozhodneme až po sezoně, ale po rozhovorech s našimi rodinami začalo být jasné, že tohle bude náš poslední ročník. Všem se nám to tak zdá správné," uvedli sedmatřicetiletá dvojčata.

Rodáci z Örnsköldsviku a odchovanci tamního klubu Modo za Canucks hráli společně od roku 2000. Jejich největším úspěchem ve Vancouveru byl postup do finále Stanley Cupu v roce 2011, v němž kanadský tým podlehl v sedmi zápasech Bostonu.

"Být 18 let členem rodiny Canucks bylo nejlepším obdobím v našich životech. Teď ale přišel čas na naše rodiny a život po hokeji. Přišel čas na každodenní pomoc s domácími úkoly. Přišel čas na to být o víkendu na všech narozeninových oslavách, na všech hokejových stadionech a fotbalových hřištích. Přišel čas na to být každý den doma na večeři," vyznali se Sedinové.

Dvojčata se loučí s NHL s podobnými statistikami. Henrik zatím odehrál 1327 zápasů, v nichž nasbíral 1068 bodů (240+828), Daniel nastoupil k 1303 duelům, v kterých zaznamenal 1038 bodů (391+647). Oba mají ve sbírce Art Ross Trophy za vítězství v kanadském bodování. Henrik navíc získal Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL podle novinářů, Daniel zase Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle samotných hokejistů.

Sedinové vybojovali se Švédskem v roce 2006 v Turíně olympijské zlato a jsou mistry světa z roku 2013.