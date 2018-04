TOP 8 hvězdných návratů v NHL: Hertlův kat i náhrada za Jágra

Když New York volil kanadského útočníka na draftu v roce 2008 z deváté pozice, asi si sliboval více, než že se bodově probere až téměř před třicítkou. V předchozím roce poprvé dosáhl na více než na 41 bodů v sezoně a letos to rozjel úplně. Slušnou chvíli se držel v desítce bodování NHL a dostal také nový kontrakt, který mu v příštích šesti letech vynese 30 milionů dolarů.

Zhruba třicet bodů bylo v posledních letech průměrem muže, který jako kapitán dotáhl Kings dvakrát ke Stanley Cupu. Jenže v roce 2016 předal céčko Anže Kopitarovi a ve třiatřiceti letech už se s ním počítalo spíš jako s bouračem a hráčem do spodních formací. Chyba! Jen tři body mu chybí k tomu, aby vyrovnal svou nejlepší sezonu, která přišla přesně před deseti lety. A nezapomeňte na čtvrtou nejlepší statistiku +/- v NHL.

Osmadvacetiletý Američan už kdysi ukázal potenciál když sesbíral v ročníku 2014/15 celkem 55 bodů. Jinak se ale vždy držel lehce nad hranicí třicítky. Až do letoška, kdy je z něj v tuto chvíli nejproduktivnější bek celé NHL a druhý bodově nejúspěnější zadák v přesilovkách.

Jevgenij Dadonov, útočník, Florida

Jevgenij Dadonov • Foto Reuters / Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Letošní sezona: 62 bodů (27+35), + 6

Loňská sezona: hrál v KHL

Florida mu hodně věřila, vzala ho do týmu jako jednoho z mužů, jenž měl nahradit milovaného Jaromíra Jágra. A risk s tříletým kontraktem na 12 milionů dolarů vyšel! Přitom Dadonov už to v NHL mezi lety 2009-12 zkoušel, ale ani u Panthers, ani v Carolině se neprosadil. Tak si odskočil do KHL, dvakrát vyhrál Gagarinův pohár, sesbíral čtyři medaile z mistrovství světa (včetně jednoho zlata) a teď válí.