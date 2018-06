Je Stanley Cup víc než přátelství? Znají se odmala, teď jdou proti sobě

Kamarádi jsou už přes 20 let a oba teď zažívají jedny z nejhezčích dní života. Přesto si své dojmy nesdělí. Jonathan Marchessault z Las Vegas a Alex Chiasson z Washingtonu totiž stojí proti sobě ve finále Stanley Cupu. K postupu mezi nejlepší dvojici NHL si popřáli, pak se zařekli, že přeruší kontakt až do doby, než jeden z nich bude vítězem.

Když se klíčový útočník Vegas Marchessault v roce 2013 ženil, Chiasson mu šel za svědka. Takhle silné je pouto dvou kanadských útočníků, které se dá prakticky nazývat bratrským. Jeden druhému by určitě úspěch ve Stanley Cupu přáli jak moc by to jen šlo, ale těžko v tomto případě.

„Je to vážně jedinečná situace, známe se dlouho a teď jdeme proti sobě a oba máme stejný cíl," dumá Chiasson.

Ten zatím tři finálové bitvy sledoval jenom z hlediště, nevešel se totiž do sestavy. Nic se nezměnilo ani v sobotu, z druhé bitvy pochroumaný Jevgenij Kuzněcov uvažoval, že nenastoupí a v tu chvíli by trenér Barry Trotz dost možná ukáže právě na Chiassona, kterého zatím v play off využil na šestnáct utkání. Jenže Rus naskočil a utkání mimo jiné gólem a nahrávkou rozhodl.

Pokud se ale Chiasson ve finálových bitvách skutečně dostane do hry, jiného přístupu se od protihráče s číslem 81 na zádech určitě nedočká, Marchessault dopředu varuje, že na ledě nezná žádné přátele. „I tohle dělá naše kamarádství speciálním, když bude puk na ledě a dojde na souboj 1 na 1 oba po něm půjdeme po hlavě," vykládá Chiasson pro NHL.com.

Tihle dva Kanaďané se znají už od sedmi let, vyrůstali v provincii Quebec jen zhruba pět minut od sebe a začali se potkávat na ledě. Rychle se zkamarádili, a to tak dobře, že když jeden k druhému zamířil na návštěvu, nebylo ani třeba klepat na dveře.

Pravé přátelství vydrželo i dál, například když se Chiasson chystal v roce 2009 na draft, jel Marchessault s nim. I přesto, že ačkoliv mohl být draftovaný tušil, že žádný klub si ho nevybere. „Byl tam pro mě. Já mu to ale taky v životě mnohokrát oplatil," ví útočník Capitals.

Chiasson měl cestu do NHL lépe nalajnovanou, ale hvězdou se nikdy nestal. Naopak Marchessault se musel prokousat těžkými roky v AHL než získal luxusní kontrakt ve Vegas. Na zápasy teď jezdí krasným Lamborghini a v příštích šesti letech si vydělá 30 milionů dolarů.

„Naše cesty byly v průběhu kariéry hodně odlišné, ale vždycky jsme si pomáhali a zůstali kamarády. Oba jsme bojovníci a tlačili jsme jeden druhého až tam, kde jsme teď," říká Marchessault.

Zároveň ale pochybuje, že radost jednoho a smutek druhého by mohl ochladit jejich vztah. „Stále je to neskutečné, nevím, jestli si vůbec uvědomujeme, čeho jsme teď dosáhli. Ale ať to dopadne jakkoliv nic nedokáže vymazat 20 let vzpomínek. To vydrží navždy," ví Chiasson.