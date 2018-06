Momenty 4. finále: Perly o brankářích i zázračný polibek kustoda Vegas

Fanoušky ve Washingtonu dostali před startem čtvrtého finále do varu Fall Out Boy. • Profimedia.cz

Pár vteřin před koncem 4. finále Stanley Cupu, které Washington i díky jedné brance Michala Kempného vyhrál nad Vegas 6:2, zaostřil kameraman přímého přenosu na rodiče Bradena Holtbyho sedící na tribuně. Po tvářích maminky Tami se dojetím koulely slzy jako hrachy. První Stanley pro Capitals v historii visí po 3700 odehraných zápasech při vedení 3:1 v sérii proklatě nízko. Čtvrtý finálový šturm nabídl kromě Kempného branky a čtyř asistencí démona play off Jevgenije Kuzněcova i další úžasné okamžiky. Víte třeba, proč má Marc-André Fleury červené řemínky na betonech i co způsobilo trefu Jamese Neala? Pojďme po stopách nejlepších momentů!

Předzápasová show – Dostat diváky do varu umí i v hlavním městě USA. Předzápasový „videomapping“ na ledovou plochu v Capital One Areně nezůstal nic dlužný parádní show, kterou dvakrát viděli fanoušci ve Vegas v tamní T-Mobile Areně. Mimo jiné se na led promítala kompletní soupiska Capitals. Kromě šťastlivců, kteří mají lístky do haly, tisíce lidí obklopily také bezprostřední okolí areny a přilehlé ulice. Před startem zápasu proběhl koncert skupiny Fall Out Boy, americkou národní hymnu před prvním buly si vzali na starost zástupci vojenských námořních sil USA.

2. minuta – První větší šance utkání! Alex Tuch vystřelil, puk byl tečován a zastavil se až o levou tyč branky, kterou hájí Braden Holtby.

4. minuta – Tempo zápasu je opravdu vysoké. Vegas Golden Knights mají v zápise už čtyři střely na branku, John Carlson podrazil Erika Haulu a hosté si navíc zahrají i první přesilovou hru v zápase.

5. minuta – Ani třetí stoprocentní šance Vegas v zápase nekončí gólem, James Neal před prázdnou brankou mířil nepochopitelně jen do vzdálenější tyče Holtbyho branky. Golden Knights vedou na střely 5:2 a brankář Holtby využil přerušení hry k dlouhému osvěžení z lahve na své brance.

10. minuta – Přesilovou hru si vyzkouší také Washington a po pár vteřinách je úspěšný! TJ. Oshie se dostal k dorážce a navzdory bránění od Tomáše Noska doklepl kotouč za bezmocného Marc-André Fleuryho. Washington využil teprve svou druhou přesilovku ve finálové sérii.

10. minuta - Oshie jel v rámci propagace na čtvrté finále metrem, kde rozdal desítky podpisů a udělal spousty selfie s nadšenými fanoušky.

Taking the Metro to the game must get you in the mood to score goals. @TJOshie77 pic.twitter.com/efIqCjmIui — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 5, 2018

12. minuta - Led brázdí i slovenský útočník Tomáš Tatar, kterého kouč Vegas Gerard Gallant vrátil na finále číslo čtyři do sestavy. Jen z tribuny fandí svým spoluhráčům Dave Perron.

14. minuta – Brankář Vegas Marc-André Fleury se rozpovídal o svých netradičních červených řemíncích, které drží jeho betony. „Chtěl jsem se odlišit, opravdu moc brankářů to takhle nemá, je to takový old school, návrat starých časů v NHL. Líbí se mi se lišit, baví mě to,“ prozradil vždy usměvavý kanadský gólman.

Do you like the old-school look?



Marc-Andre Fleury likes the aesthetics of the leather straps, but he is using and said he likes the control of the @CCMGoalie Quick Motion strapping on the top of the calf inside. pic.twitter.com/62vP26ZiCS — InGoal Magazine (@InGoalMedia) June 2, 2018

17. minuta – Divákům poprvé ukázal své umění Jakub Vrána. Mladý český útočník obkroužil branku, přehodil si kotouč na forhend a trefil rameno Marca-André Fleuryho.

17. minuta – Capitals vedou 2:0! Tom Wilson střílel do odkryté branky po skvělé příhře od Jevgenije Kuzněcova. Ruský centr musí mít rentgenové oči, je to pro něj už druhá přihrávka v tomto zápase. Kuzněcov se zlepšil v letošním play off už na 27 kanadských bodů (12 gólů, 15 asistencí).

20. minuta – Vegas jsou na ručník, ztrácí 0:3! 21 vteřin před první sirénou Devante Smith-Pelly přidává třetí gól do jejich sítě, útočník Washingtonu si před brankou zpracoval puk bruslí a zametl jej do bližší šibenice branky Marca-André Fleuryho. Asistence si připíšou Alex Ovečkin a Matt Niskanen. Poté, co Vegas dvakrát trefilo tyčku, režii utkání v druhé desetiminutovce zcela převzali Capitals a odjíždí do kabin s tříbrankovým náskokem.

.@smithpelly23 adds another goal for the @Capitals late in the first period for a 3-0 lead. pic.twitter.com/5Q21AYX54j — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 5, 2018

20. minuta - Golden Knights vyhráli první třetinu na střely 11:10, ale recept na fantastického Bradena Holtbyho ještě nenašli. Gólman Capitals si dle zámořských komentátorů na každý zápas mění svou lapačku. „Vyhovuje mi to a pokud vyhráváme, nemám důvod nic měnit,“ řekl ke svému rituálu Holtby.

21. minuta – Marc-André Fleury zůstává i po nepovedené první dvacetiminutovce v brance Vegas a zkusí pomoci svým spoluhráčům k obratu. Kanadský gólman má zatím ve finálové sérii úspěšnost 87,5%, před startem finále přitom atakoval senzačních 95% čili rekord gólmana Los Angeles Kings Jonathana Quicka.

21. minuta –Jonathan Marchessault dorážel do odkryté branky, ale ani tato šance gólem nekončí. Puk se útočníkovi Vegas postavil na hranu a pleskl jen o zadní mantinel. Golden Knights zatím lokají z poháru hořkosti plnými doušky.

24. minuta –Jakub Vrána svůj třetí gól v letošním play off NHL nepřidal. Dál bojuje s přesností, Marc-André Fleury jeho střelecký pokus jen kontroloval očima.

26. minuta – William Karlsson skončil na zemi po podražení od Johna Carlsona a Vegas si zahrají druhou přesilovku v zápase. V první minutě ale v početní výhodě nedokázali vygenerovat ani jednu střelu na branku, stejně tak v té druhé. Útočná frustrace trvá!

30. minuta – Vegas mají také obrovskou smůlu, právě trefili třetí tyčku v zápase. Puk do ní napálil slovenský forvard Tomáš Tatar, střelu možná ještě lehce tečoval Nate Schmidt. Krátce na to si na dvě minuty jde na trestnou lavici odpočinout Tom Wilson a Golden Knights hrají třetí přesilovou hru v zápase. Jak ukázala grafika - Wilson předvedl v letošních bojích o Stanley Cup už 90 bodyčeků!

32. minuta – Tom Wilson je na ledě a ani třetí přesilová hra Vegas v zápase gól nepřinesla.

34. minuta – Kustod na střídačce Vegas několikrát pro štěstí políbil čepel hokejky mlčícího snajpra Jamese Neala. Útočník Vegas v první třetině spálil obrovskou šanci a teď na střídačce bojovnými gesty burcuje svůj tým.

35. minuta – Teď to ale James Neal se svým důrazem přehnal a míří na dvě minuty na trestnou lavici. A John Carlson z místa, ze kterého obvykle pálí Alex Ovečkin, dělovkou přidává čtvrtý gól Capitals. Carlsonovi opět senzačně nabíjel Jevgenij Kuzněcov, který tak zapisuje třetí asistenci v zápase a je nejproduktivnějším hráčem play off. Washington využil i svou druhou přesilovou hru v duelu.

39. minuta –Alex Ovečkin v přečíslení 2 na 1 ještě hledal lépe postaveného Jevgenije Kuzněcova, ale oba ruští forvardi akci překombinovali a pátý gól z toho nebyl.

40. minuta – Na střely po dvou třetinách vedou Golden Knights 22:15, na góly prohrávají 0:4. I takový je někdy hokej!

43. minuta – Za sekání míří na trestnou lavici forvard Vegas Erik Haula. Využijí Capitals i svou třetí přesilovou hru v utkání? První střelu Jevgenije Kuzněcova zkrotil Marc-André Fleury ve svém náručí.

45. minuta – Přesilovka Washingtonu číslo tři končí a tato využita nebyla. Výhodu jednoho muže teď dostávají i Golden Knights, za katr míří Jevgenij Kuzněcov. Vegas se ale nedaří usadit v útočném pásmu.

46. minuta –Braden Holtby skvělým zákrokem levým betonem vychytal střelu Tomáše Tatara ze středu. Na pokus Jamese Neala už ale nestačil a Vegas snižují díky využité přesilové hře na 1:4. Pro připomenutí – v průběhu druhé periody kustod Golden Knights políbil Nealovu čepel a tento rituál zřejmě přinesl rodákovi z kanadského Whitby štěstí. Neal dal v play off zatím šest gólů.

48. minuta –Marc-André Fleury zákrokem á la Dominik Hašek zastavil brejk Alexandra Ovečkina. Kapitán Capitals nedokázal puk bekhendem dostatečně zvednout přes padající tělo kanadského gólmana, který si tak trošku spravil chuť.

49. minuta –Obránci Washingtonu odvádí ve svém obranném pásmu skvělou práci, statistici napočítali Capitals už 18 zblokovaných soupeřových střel. Pro Bradena Holtbyho jde o zásadní výpomoc.

51. minuta –Hladina hluku v Capital One Areně přesáhla 100 decibelů, fanoušci se výborně baví a Capitals míří za třetí výhrou ve finálové sérii.

53. minuta – Že by drama?! Vegas snižují na 2:4, před brankou se rychlou kličkou do bekhendu prosadil Reilly Smith. Stejně jako Neal po prvním gólu se ale ani Smith příliš neraduje, oba ví, že k vyrovnání je ještě dlouhá cesta!

54. minuta - Michal Kempný dává gól a okamžitě tupí tlak Golden Knights. Branka padla při hře 4 na 4, českého obránce pobídl ke skórování výborným pasem Nicklas Bäckström. Pro Kempného jde o druhou gólovou trefu v letošním play off, zatím měl na svém kontě jen tři asistence.

57. minuta – Nate Schmidt zahákoval Jevgenije Kuzněcova a definitivně tak rozmetal byť jen teoretické šance Vegas Golden knights na vyrovnání.

58. minuta –První hromadná potyčka v zápase. Šarvátku vyvolal krosček frustrovaného Bryana McNabba na TJ. Oshieho, Washington bude hrát 73 vteřin přesilovou hru 5 na 3. Deryk Engelland navíc dostal ještě osobní trest.

59. minuta – Brett Connoly využívá střelou na bližší tyč přesilovku 5 na 3 a zvyšuje na 6:2 pro Capitals. A asistenci, svou čtvrtou v zápase, má Jevgenij Kuzněcov. Senzační výkon ruského centra Capitals!

60. minuta – Už se nic nestane! Capitals vítězí rozdílem třídy 6:2 a už jen jedno vítězství je dělí od prvního Stanley Cupu v historii klubu! Páté finále se bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek ve Vegas. V hledišti slzí dojatí rodiče Bradena Holtbyho, tuší, že Stanley Cup už je velmi blízko.