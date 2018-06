Talent Kaut o operaci srdce, telefonu od profesora Pirka i dřině po draftu

Odletěl za moře na testy pro stovku největších talentů pro draft NHL. Martin Kaut (18) se chystal na kolečko pohovorů i fyzickou nálož, kterou mladí hráči absolvují. Doktoři mu ale dali stopku. Na EKG mu našli, že jeho srdce pracuje s chybou. „Najednou slyšíte něco, co jste vůbec nečekali... Teď jsem ale rád, že se na to přišlo, lepší dřív, než později,“ říká. Operaci v IKEMu absolvuje příští týden. Nakonec by nemělo jít o vážný problém. Hráči volal i profesor Pirk, aby mu všechno popsal.

Dost lidí bylo v šoku. Martin Kaut měl být týden v Americe a pomalu se chystat vedle Rasmuse Dahlina, Filipa Zadiny a dalších na draft. Místo toho odletěl předčasně domů kvůli vadě na srdci, kterou má spravit rutinní zákrok. Kamarády a známé ale musel uklidňovat, že se nekoná žádná apokalypsa. Do 10 dní po operaci bude zpátky v tréninkovém režimu.

Bylo okolí vyděšené, co s vámi je?

„Hodně lidí mi psalo, jak na tom jsem. Když si tu zprávu přečetli, asi mysleli na to nejhorší, nevím. Všem moc děkuju za tak velkou starost, ale jde jen o banální zákrok, před dvěma lety na něm byl třeba i Michael Špaček (útočník, který má smlouvu ve Winnipegu) a za chvíli byl zase zpátky. Pokud nejste vrcholový sportovec, mohli byste s tím žít až do smrti. Ale u nás tam trochu riziko je, když se hodně pohybujete v maximální zátěži. Proto jdu na zákrok, který bude trvat 30 minut a prodělám ho v IKEMu příští týden. Všechno by mělo být v pohodě.“

Už jste se s Michaelem Špačkem potkal?

„Ještě ne. Ale jedu do Pardubic, tak se s ním o tom určitě pobavím. Podstoupil to i nás kondiční trenér Petr Mocek, s ním jsem si o tom už povídal.“

Takže jste tu první dost nepříjemnou informaci vstřebal tak, že jste už sám v klidu?

„Jasně. Když mi to v Americe řekli, byl jsem nejdřív samozřejmě v šoku. Najednou slyšíte něco, co jste vůbec nečekali... Teď jsem ale rád, že se na to přišlo, lepší dřív, než později.“

Telefon pana Pirka mi hodně pomohl

Doktoři v Americe to na vás rovnou vybalili?

„Ne, nejdřív mi řekli, že vynechám kondiční testy. Důvod mi nikdo nepověděl, ten zavolali agentovi, mě nechtěli nejdřív strašit. Vůbec jsem nevěděl, o co jde. Pak jsem mluvil s agentem, který mi řekl,