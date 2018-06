Je finále rozhodnuté? Tohle mohlo změnit celý zápas, lituje smolař

Fanoušky ve Washingtonu dostali před startem čtvrtého finále do varu Fall Out Boy. • Profimedia.cz

Čtvrté finále Stanley Cupu sledovala po okraj naplněná Capital One Arena ve Washingtonu. • Profimedia.cz

Michal Kempný právě zvýšil na 5:2 • Gregory Shamus/Pool Photo via USA TODAY Sports

Show před finále číslo 4 tentokrát připravila kapela Fall Out Boy • AP Photo/Carolyn Kaster

Nevybíravým způsobem poslal v závěru zápasu Brayden McNabb na mantinel T.J. Oshieho a tomu se to nelíbilo • Reuters / Amber Searls-USA TODAY Sports

James Neal (18) vykřesal ve 46. minutě naději, ale to už bylo pozdě • Reuters / Amber Searls-USA TODAY Sports

Do mely v závěru se zapletl i Tomáš Nosek • Reuters / Amber Searls-USA TODAY Sports

V kariéře v NHL vstřelil James Neal z Las Vegas za 10 ročníků celkem 263 branek. V šesti sezonách jeho počet gólů přesahoval počet nahrávek - je to zkrátka opravdický střelec. Ale i špičkový kanonýr se může občas mýlit, bohužel pro třicetiletého pistolníka jeho slabá chvilka přišla v hodně nevhodnou chvíli. A dost možná rozhodla o tom, kdo letos vyhraje Stanley Cup.

Nejlépe celou situaci viděl obránce Matt Niskanen. Seděl vedle brány, kterou hlídá Braden Holtby, a sledoval, jak Neal míří do úplně prázdné sítě. V tu chvíli byl stav čtvrtého utkání finálové série 0:0 a Golden Knights vedli na střely 14:3! Jenže krátce poté uspěli domácí a do konce první třetiny byl stav skóre 3:0. Hotovo. Tohle už nedokázal otočit ani zázrak z Vegas.

V šatně se pak zkušený Neal za nic neschovával, minul obrovskou možnost a ačkoliv je odvážné tipovat možný vývoj zápasu, byl na sebe sám hráč dost přísný. „Na tomhle místě v tuto chvíli by to celý zápas změnilo," řekl frustrovaně po utkání.

„Přitom tohle jsou ty možnosti, které si v zápase tolik přejete a devětkrát z deseti případů bych puk poslal do brány a ne do tyče. A pak ještě ten způsob, jakým se od ní puk odrazil ven... Je to těžké. Prostě jsem měl prázdnou bránu a trefil tyč," řekl pro SportsNet.

Washington, do té doby zaskočený, plonkový a bezradný vycítil okamžitě šanci a tu první hned využil. Colin Miller fauloval T.J. Oshieho, ten sám přesilovou hru využil a brzy přidal domácí tým tři další branky. Aspekt minuté klece byl potvrzen i dalšími přímými aktéry.

„Když někdo takhle mine prázdnou bránu nebo váš gólman udělá senzační zákrok, pokaždé to týmu vlije pozitivní energii do žil," řekl Jevgenij Kuzněcov, který vysokou výhru 6:2 podpořil čtyřmi nahrávkami.

Pověstné štěstí zkrátka nebylo tentokrát na straně hostů. Golden Knights jasně vedli v držení kotouče a v nebezpečných šancích. A celkem čtyřikrát napálili tyč. Když se Neal ve 46. minutě konečně trefil, tak už jen snižoval svou druhou finálovou trefou na 1:4. To už bylo trochu pozdě.

„Ta tyč rozhodně ovlivnila vývoj celého zápasu," řekl Alex Tuch, který na svůj první bod ve finále stále čeká a Vegas by od vysokého útočníka potřebovali více. „Gól by nás určitě nakopnul, ale tím se nesmíme trápit. To je hokej, hraje se o centimetry a někdy věci nejdou vaším směrem," vysvětlil ve 22 letech nejmladší hráč série.

VIDEO: Sestřih čtvrtého finále Washington - Vegas