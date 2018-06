Legendárního Sundina těší Ovečkin: Mužstvo teď vede jako skutečný lídr

Čtvrté finále Stanley Cupu sledovala po okraj naplněná Capital One Arena ve Washingtonu. • Profimedia.cz

Michal Kempný právě zvýšil na 5:2 • Gregory Shamus/Pool Photo via USA TODAY Sports

Show před finále číslo 4 tentokrát připravila kapela Fall Out Boy • AP Photo/Carolyn Kaster

Nevybíravým způsobem poslal v závěru zápasu Brayden McNabb na mantinel T.J. Oshieho a tomu se to nelíbilo • Reuters / Amber Searls-USA TODAY Sports

James Neal (18) vykřesal ve 46. minutě naději, ale to už bylo pozdě • Reuters / Amber Searls-USA TODAY Sports

Do mely v závěru se zapletl i Tomáš Nosek • Reuters / Amber Searls-USA TODAY Sports

Alexandr Ovečkin se z gólu v play off radoval už čtrnáctkrát • AP Photo/Gene J. Puskar

Příběh těchto dvou hokejových legend má jedno společné - oba toho tolik dokázali, že patří do sorty, kterým mnohdy i nezaujatý fanoušek přál vítězství ve Stanley Cupu. Jenže zatímco švédská legenda Mats Sundin se k němu nikdy pořádně nepřiblížila, Alexandr Ovečkin už s Washingtonem potřebuje jednu jedinou výhru.

Generace hokejových fanoušků vyrůstajících v 90. letech tohle jméno bude mít s NHL navždy spojené. Mats Sundin byl společně s Stevem Yzermanem, Mikem Modanem, Patrickem Royem, Pavlem Burem a mnoha dalšími jednou z tváří soutěže. V Torontu dělal dlouhé roky kapitána a i když jeho Leafs někdy měli špatnou sezonu na blonďatého vikinga byl vždycky spoleh.

Každopádně na Stanley Cup to nikdy nestačilo, vlastně ani na finále. „Za 18 let hraní v NHL můžu být skutečně šťastný, ale nejdál z toho bylo jen Finále konference," vzpomíná Sundin na roky 1999 a 2002.

Na závěr kariéry pak urostlý rodák z Brommy zamířil na jednu sezonu do Vancouveru, ale ani tam se nezadařilo a dlouhou aktivní kariéru tak v roce 2009 zakončil bez cenné trofeje. Tak trochu i proto teď dvaatřicetiletému Ovečkinovi vítězství přeje.

„Hráče, kteří jsou v lize tak dlouho a zanechají v ní takovou stopu prostě chcete vidět bojovat o Stanley Cup. „Pokud se to Alexovi povede bude to skvělé," říká.

Erupce hokejové radosti už může ve Washingtonu propuknout ve čtvrtek, Capitals hrají na ledě Vegas a narozdíl od Golden Knights potřebují jednu jedinou výhru. Takhle důležitý zápas před sebou lídr týmu z hlavního města ještě neměl.

V přirozeného šéfa se podle Sundina v průběhu let Ovečkin terpve vyvinul, on sám si ho z jedenácti vzájemných zápasů ještě pamatuje. „Vůdce se z něj stal až v posledních letech, to je jasně vidět," poukazuje v rozhovoru pro NHL.com.

„Když jsme proti němu hrávali, backchecking a podobné věci mu ještě moc neříkaly. Teď svoje mužstvo skutečně táhne a záleží mu na tom, jak si vede a jak jsou na tom jeho spoluhráči," všiml si Sundin.

A mužstvo má Washington skutečně skvělé. Jádro drží dlouho pohromadě, na každé pozici je výtečný hráč a zbytek se podařilo vhodně doplnit. Například sezonními přichody Michala Kempného či Devante Smith-Pellyho. I proto jsou podle Sundina Caps ve finále.

A kdy bude zase mezi nejlepšími Toronto? Naposledy se tak stalo v roce 1967 a poslední dvě vyřazovací části znamenaly pro Maple Leafs konec v prvním kole. Každopádně klub má jádro plné mladých nadějných hráčů a farmářský tým Marlies hraje v těchto dnech v AHL o Calder Cup.

„Management v posledních letech odvedl skvělou práci. Nejlepším hráčům je mezi 20-22 lety, pokud to takhle bude pokračovat dál je velká šance, že tohle mužstvo se bude nahoře držet hodně dlouho," předpovídá,