Alexandr Veliký! Jsem nejšťastnější člověk pod sluncem, popsal Ovečkin

Když je potřeba, chodí kapitán Capitals Alexandr Ovečkin do každého souboje po hlavě. • Profimedia.cz

Panic At The Disco dostávali fanoušky do varu před startem zápasu před slavným kasinem Bellagio. • Profimedia.cz

Alexandr Ovečkin napálil v první třetině při přesilové hře puk pouze do tyče! • Profimedia.cz

Maličký Vince Bäckström se rychle usadil do Stanley Cupu • AP Photo/John Locher

Michal Kempný přišel do Washingtonu jako žolík a pomohl až ke sladkému triufmu • AP Photo/Ross D. Franklin

Alexandr Ovečkin odnáší Stanley Cup do šatny • Reuters / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Alexandr Ovečkin objížděl se Stanley Cupem ve vegaské T-Mobile Areně vítězné kolečko a do bouřlivého potlesku pleskaly i ruce fanoušků oděných do dresů poražených Golden Knights. Skvělý hráč, autor patnácti gólů v letošním play off, se konečně dočkal. Národ „rytířů“ to ocenil! S kapitánským céčkem na dresu dovedl Ovečkin Washington ke zlatému hokejovému grálu, což dokázal jako první Rus v historii! Krásná to pohádka, kterou „Ovie“ ještě podpořil ziskem své první Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovací části.

Stanley Cup po většinu času váží 16 kilogramů, v momentě, kdy jej třímáte nad hlavou, klesne jeho váha na nulu. Tak praví první otřepané hokejové rčení. Druhé je zase o tom, že hráčům po zisku stříbrného grálu úplně dojdou slova. Alexandr Ovečkin, který svůj „cup“ získal vůbec poprvé v 13leté kariéře v NHL, to jen potvrdil. „Nevím, co mám říct,“ soukal ze sebe před novináři první slova po sladkém triumfu 4:3 a výhře ve finálové sérii 4:1.

„Je to neskutečné, opravdu neskutečné,“ přeci jen rozšířil holou větu Ovečkin. „Jsem asi nejšťastnější člověk pod sluncem. Jsem šťastný za svůj tým i všechny fanoušky ve Washingtonu,“ vzpomněl hlavní město USA 32letý rodák z Mosky, kde se o možnost sledovat na kostce v Capital One Areně ucházelo 70 tisíc lidí. Takový zájem o hokej on a jeho parta ve Washingtonu zažehl.

Capitals se dočkali Stanley Cupu poprvé za 43 let působení v NHL, hokejová bašta za tu dobu hrála jen jedno finále, v roce 1998 nestačila na Detroit, když schytala výprask 0:4 v sérii. Krátce poté klub koupil současný vlastník Ted Leonsis. V předchozích dvou letech Washington sice ovládl základní část, ale v play off pokaždé vypadl ve druhém kole s pozdějším vítězem z Pittsburghu. V této sezoně skončili Capitals ve Východní konferenci třetí, v play off si postupně poradili s Columbusem (4:2), Pittsburghem (4:2), Tampou (4:3) a ve finále i s Vegas (4:1).

„Je to jako sen, opravdu to byla strašně dlouhá a namáhává sezona. Ale zvládli jsme to ubojovat, jako tým máme za sebou roky tvrdé dřiny, která konečně přinesla ovoce. Makali jsme jako jeden, věřili našemu systému, nepanikařili, když se zápasy nevyvíjeli dobře. A teď máme Stanley Cup, dokončili jsme náš cíl,“ euforicky vyprávěla jednička draftu roku 2004.

„Svou hrou a chováním nás v play off neuvěřitelně nakopnul. Úplně nás vybláznil. Celý rok hrál senzačně, nejen do útoku, ale také v defenzivě, zablokoval hrozně moc střel. Pro naši výhru by na ledě umřel, dělal prostě všechno dobře,“ smekl před svým kapitánem útočník Jay Beagle.

Gratulovala i hvězda NBA

„Je jeden z nás, proto jsme za ním celý rok tak šli. Byl náš vůdce, ale hokej je týmová hra. Stanley Cup jsme získali proto, že jsme využili schopnosti každého hráče, kterého v klubu máme. Ale u něj to samozřejmě všechno začíná,“ přidal svůj pohled na věc brankář Braden Holtby.

Ovečkin pomohl Washingtonu k triumfu 15 góly (a celkem 27 body), čímž překonal rekord organizace, který do té doby držel John Druce ze sezony 1990. Ovečkin se navíc stal třetím evropským kapitánem, který dovedl svůj tým ke Stanley Cupu a vůbec prvním Rusem. Conn Smythe Trophy obdržel jako druhý ruský hráč, první byl v roce 2009 Jevgenij Malkin z Pittsburghu.

Jiný než kanadský hráč ji získal teprve poosmé v historii. V roce 2002 ji převzal jako první Evropan Švéd Nicklas Lidström z Detroitu, o šest let později pak jeho klubový spoluhráč a krajan Henrik Zetterberg.

„Jsem šťastný za Ovieho. Zaslouženě,“ napsala na svůj oficiální twitterový účet basketbalová hvězda Dallasu Dirk Nowitzki.

Happy for @ovi8 Well deserved — Dirk Nowitzki (@swish41) June 8, 2018

Celkem Ovečkin v zámořské kariéře nastřílel už 607 branek, na což mu stačilo 1003 utkání. Na tom zatím poslední proti Vegas ale dlouho nezapomene. Pardon, nikdy nezapomene!

