Češi se Stanley Cupem! Skvělá výměna Kempný, Vrána rostl. A co Jeřábek?

Michal Kempný

V Chicagu se pohyboval na hraně sestavy. Nastoupil jen do 31 utkání, připsal si šest nahrávek a jediný gól. Dokonce byl na 13 zápasů v řadě jen zdravým náhradníkem, který se na led nedostal. „Tenhle rok byl pro mě vážně těžký,“ přiznal Kempný zámořským médiím v únoru.

V posledních dnech přestupového období ale přišla změna. 27letý bek byl vyměněn do Washingtonu, kde už působil útočník Jakub Vrána. O dva dny později pak českou kolonii v hlavním městě USA doplnil Jakub Jeřábek. Ten se do sestavy výrazněji neprosadil a jelikož neodehrál potřebný počet utkání, svého jména se na poháru lorda Stanleyho nejspíš nedočká.

Zato značka Michal Kempný na hokejovém grálu bude. Jeho osobní story je jedním z nejzajímavějších mikropříběhů, které Washington cestou za triumfem napsal. Zatímco v Chicagu byl často jen náhradním bekem v mužstvu, které po dlouhých letech nepostoupilo do play off, u Capitals se stal klíčovým zadákem, který se výraznou měrou podílel na historickém úspěchu.

V play off odehrál všech 24 zápasů s průměrným časem na ledě 17:24 a v obraně nastupoval po boku nejvytíženějšího beka týmu Johna Carlsona. „Je to skvělé. Okamžitě mezi nás zapadnul, často hrál proti velkým hráčům jako jsou Crosby nebo Malkin – a vedl si náramně,“ chválil před pár dny trenér Barry Trotz svého svěřence.

Na webu kanadské televize TSN dokonce v průběhu finálové série vyšel článek s titulkem: Kempný v Caps může být jedna z nejlepších výměn v historii. Jen málokdo čekal, že se bek s platem 900 000 dolarů ročně stane jednou z defenzivních opor týmu.

Kempného nejistá sezona nakonec končí nejlepším možným způsobem – se Stanley Cupem nad hlavou. „Pořádně si to neuvědomuju, je to něco velkého, určitě největší úspěch a moment v mé kariéře,“ zářil 27letý bek v bezprostředních pozápasových ohlasech pro Radiožurnál.

„Po těžkých časech, které jsem zažíval, je to zadostiučinění. Některé špatné věci jsou i dobré a posílilo mě to. Teď si to maximálně užiju a nemůžu se dočkat, až dovezeme pohár do Čech,“ usmíval se rodák z Hodonína.

Jakub Jeřábek

Ve finále si nezahrál, i proto se zřejmě na slavném trofeji jmenovitě neobjeví. Přesto prožil zajímavou sezonu - do zámoří odešel rodák z Plzně až v šestadvaceti a rovnou na jednu z nejtradičnějších adres - do kanadského Montrealu. I přesto, že místní experti a novináři hodnotili jeho přínos pro tým kladně, generální manažer se ho rozhodl vytrejdovat do Washingtonu.

Zde naskočil do 11 zápasů a připsal si 4 body. V bojích o Stanley Cup se pak na ledě objevil jen ve dvou střetnutích prvního kola proti Columbusu. Do dalších zápasů už nezasáhl a jelikož nesplnil požadovaný počet zápasů, mezi vítězi soutěže z řad hokejistů Capitals zřejmě veden nebude. To mu ovšem nebránilo v tom, aby si se svými krajany užíval radost na ledě.

Jakub Vrána

Své jméno na nejslavnější hokejové trofeji každopádně najde Jakub Vrána. Stejně jako u Kempného, i jeho význam pro tým postupně rostl. V prvním kole play off proti Columbusu sbíral minuty na ledě po jednotkách, v následujícím souboji proti slovutnému Pittsburghu ale dostal při marodce v kádru Capitals šanci ve vyšší lajně – a využil ji naplno.

Zbytek play off už pražský rodák odehrál ve druhé formaci a celkově si ve vyřazovací fázi připsal osm bodů za pět přihrávek a tři góly. Ten poslední si Vrána nechal do rozhodujícího zápasu finále.

„Pocity se nedají popsat. Je to něco neskutečného,“ řekl autor úvodního gólu utkání Českému rozhlasu. „Rozhodl náš chtíč ten pohár vyhrát. Udělali jsme správné věci, všichni blokovali střely, bojovali. Proto jsme to vyhráli,“radoval se forvard, který byl ve 22 letech vůbec nejmladším hráčem Capitals ve finále.

Po dvou letech půstu se tak čeští hokejoví fanoušci mohou radovat, Stanley Cup přijede do srdce Evropy. Přivezou ho Češi, kteří při cestě Washingtonu za jeho ziskem rozhodně nebyli za kompars.