Ovečkinovo léto se Stanley Cupem? Chce ho nechat políbit od babičky

Hokejisté Capitals se ukázali po historicky prvním triumfu ve Stanley Cupu jako pořádní pařani. Vážně se nedá říct, že vítězství by si neuměli užít. Tančilo se, zpívalo a pořádně pilo. Na závěrečnou sezonní rozmluvu s novináři ale přišli upravení chlapci. A mnozí z nich, včetně Ovečkina, po dlouhé době s oholenou tváří.

Rus se rychle rozmluvil o tom, jakou poctou a potěšením pro něj bylo slavit předchozí dny s fanoušky a Pohárem, pokračovat se navíc chystá i ve své domovině. „Bude to velké. Chci si oslavy užít s rodinou, přáteli a prostě se všemi blízkými. Jsem si celkem jistý, že to bude velkolepé," pokračoval.

my playoff beard is gone thx to my friends @Gillette On Demand for the gr8 shave today!!!! feels awesome to #breakthebeard! soon we will make news on charity auction for the razors #gillettepartner pic.twitter.com/NsFODNfPxe