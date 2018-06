Voráček po sezoně: o Pastrňákovi, odbourání prášků a radosti ze syna

Když uviděl gejzír radosti u Alexandra Ovečkina, řekl si: Přeju mu to. A taky to chci zažít! Hokejový útočník Jakub Voráček (28) patří k elitě v NHL, naposledy ovládl bodování českých hráčů. Na Stanley Cup ale pořád čeká. Právě k téhle metě všechno upíná. „Čas letí, ale věřím, že se nám to ve Philadelphii podaří,“ tvrdí bombarďák z týmu Flyers, který mluví i o kamarádovi Pastrňákovi nebo novém kouči reprezentace Miloší Říhovi. Zabrousil také do svého soukromého života.

Delší odpočinek po sérii extrémně náročných let, aktivity spojené s jeho nadací, která bojuje proti roztroušené skleróze. A za chvíli už zase letní tréninkový dril. Jakub Voráček chce navázat na skvělou sezonu, v níž v základní části získal 85 bodů (20+65). „Stovka mě láká, ale vždycky, když o tom po dobrém roce mluvíme, přijde propad. Takže zůstávám nohama pevně na zemi,“ tvrdí mistr světa z roku 2010 v obsáhlém rozhovoru pro Sport.

V úterý je vyhlášení Zlaté hokejky. Půjdete si pro ni vy, nebo je David Pastrňák silný soupeř?

„Bé je správně! (usměje se) Možná, že po základní části NHL to bylo vyrovnaný nebo jsem měl malinko navrch bodově, i když on dal zase přes třicet gólů. Ale to, jak hrál v play off, bylo úžasný, měl skoro dva body na zápas. No a potom hrál výborně ještě na mistrovství světa.“

Takže prestižní trofej podle vás obhájí?

„Myslím si, že jo. Zaslouženě. Jsem za něj rád, moc mu to přeju.“

On sám tvrdil, že ho v sezoně motivoval i souboj s vámi na dálku. Měl jste to podobné?

„Nevnímám to tak, že bych se s ním o něco přetahoval… Ale vždycky je dobré mít zdravou motivaci. Pasta hraje suprově, má skvělé postavení v Bostonu. Je mu dvaadvacet, přitom už má za sebou téměř čtyři kompletní sezony v NHL. Za poslední dva roky získal 150 bodů, což je na dnešní poměry fakt dobrý. Pomáhá mu, že hraje bezstarostný hokej, čiší z něj sebevědomí. Má talent, ale na druhý straně je obrovsky pracovitý. Je vidět, že ho hokej mimořádně baví. Je jenom dobře, že máme takového hráče.“

I on o vás vždycky hezky mluví. Od kdy jste takoví kamarádi? Je to od šampionátu v roce 2017 v Paříži?

„Dobře se známe už od svatby Jirky Hudlera (v červnu 2016). Skvěle si rozumíme, kamarádství přetrvává. Kdo Pastu zná, řekne o něm to, co já.