Zadinův zástupce před draftem NHL: Když mu něco nevyjde, nakopne ho to

Kdyjste ve Filipu Zadinovi začali vidět hráče, který může mít výrazně vyšší strop než jeho vrstevníci?

„Na olympiádě dětí a mládeže, když má hráč takové kvality a vidíte ho vedle ostatních, vystoupí nahoru. Jsou to nějaké čtyři roky. Vybavuju si první turnaj reprezentační šestnáctky v Salcburku, kdy za mnou přišel Helmut Schlögl, který měl na povel mládežnickou akademii, ukazoval na Záďu a říkal: Toho chci, toho mi sem musíš přivést. Říkal jsem, že to asi neklapne. A to tam vypadali dobře i další čeští hráči. Ale taky na rovinu, před čtyřmi lety jsem netušil, že Filip může teoreticky směřovat k takové pozici na draftu.“

V sezoně 2016-2017 měl hrát extraligu za Pardubice, ale vypadl z kádru. Chtěl do Švédska, klub ho nepustil. Místo toho musel hrát v české juniorce. Neměl jste strach, že se tady cesta vzhůru zastaví?

„Strachem bych to nenazval. Spíš jsem byl rozladěný z přístupu, který v klubu měl tehdejší majitel a tehdejší generální manažer, předseda představenstva a nakonec i hlavní trenér Pavel Rohlík. Tam to nebylo povedené. Marek (Zadina starší) vždycky říká, že nemá cenu se k tomu vracet. Já to vidím stejně, nemá smysl se v tom hrabat. Věřím, že z toho špatného si Filip odnesl i něco dobrého. A troufnu si říct, že tohle potká každého.“

Že se cesta občas zaklikatí?

„Ano, neznám jediného hráče, který by kariérou prošel, a nebylo nad ním aspoň občas částečně zataženo.“

Pravda, na druhou stranu, co může být horšího než otrávený teenager, který cítí křivdu. Může si postavit hlavu, klidně praštit s hokejem, bude otrávený...

„Může. Ale Záďa je povahově takový, že když mu něco nevyjde, najednou mu tím nalijete do nádrže benzín s vyšším oktanovým číslem. Ještě víc ho to nakopne. Řekne si, že všem ještě ukáže.“

Je zarputilý?

„Hodně. Myslím, že tahle vlastnost hodně stojí za tím, kde teď je.“

Jak znám tátu Marka, budou to možná geny.

„Taky bych řekl. Bude to jejich společný povahový rys, taková ta jižanštější mentalita, kdy emoce rychle vystoupají, ale taky rychle opadají. Oba dva neradi prohrávají. Zarputilost a chuť makat tam jsou. Nemyslím si, že meta, kam se může Filip dostat, je jenom otázka nějakého nadání. Z velké míry je to vydřené.“

Marek nikde syna nechtěl ukazovat, chlubit se s ním, upozorňovat na jeho talent. Rozhodně nebyl ten, kdo by obvolával novináře, že kluk je borec. Jak velký podíl na Filipově růstu měla taková výchova?

„Obrovský. To je úplně nezastupitelná věc, okolím asi nedoceněná. Když vidím, co pro Filipa dělali rodiče, je tady klíčový moment.“

Přitom rozmazlovaný rozhodně nebyl, že ne?

„To ani náhodou, určitě bych si vybavil momenty, kdy Filip držel po zápase v ruce telefon a říkal, že ještě nenapsal. Měl na mysli tátu. Čekal, jak Marek zhodnotí zápas, na který se díval přes internet. Vždycky spolu jednali na rovinu. Umí si říct, co je dobře, i co není. Ale nechtěl bych to redukovat jenom na rodiče, Filip je takový i díky prarodičům a celému okolí, které kolem něj je. Teď se asi objeví lidé, kteří si začnou přičítat nějaké zásluhy. Ale v první řadě je to o Filipovi a o nejbližších lidech kolem něj.“

Přišlo mi, že za jeden rok v Americe do sebe nacpal jednu důležitou věc, větší sebedůvěru. Nebojí se říct, v čem si věří, že něco umí. Sedí tenhle dojem?

„Pocítil jsem to, když jsem pozoroval jeden rozhovor na dvacítkách, říkal o Dahlinovi, že je hodně dobrý hráč, zaslouží si jít první na draftu, ale že on je taky dobrý a ví to o sobě. Tohle vám moc českých lidí neřekne. Pokud v sobě držíte pokoru, tak to neberu jako něco špatného, naopak. To, jak hrál celou sezonu, ho opravňovalo k tomu, že něco podobného může říct. Dusit v sobě něco uměle? Byla by to škoda. Pracovitost u něj zůstala, což je v pořádku, a ano, je po roce v Americe sebevědomější.“

A není tohle trochu český problém, že se spíš snažíme lidi dávat do průměru a kdo si věří, je automaticky frajer?

„Je to určitě věc, na které se dá pracovat. Pak je taky otázka, jak hluboko tohle máme jako Češi v genech. Když přijde zápas, kde těsně vedeme... O čem uvažujeme jako první? Dorazit soupeře, nebo je tam strach, aby nám nesrovnal? To jsou věci, které možná jsou příznačné pro celý národ.“

Budete před draftem v hledišti se Zadinovými nervózní, kdo si Filipa vezme?

„Vůbec. Nebudu. Nevidím důvod. Není to věc, kterou už by na poslední chvíli kdokoliv mohl ovlivnit. Můžete s lidmi mluvit, ale oni stejně udělají vlastní rozhodnutí a manažeři jsou placeni, aby svoji organizaci vedli nejlepším možným způsobem, jak dovedou. A aspektů v jejich rozhodování je strašně moc. Jevgenij Malkin nebo Patrick Kane taky asi nebyli nervózní, když šli do organizací, které na tom nebyly bůhví jak. A oba teď mají tři Stanley Cupy. Samozřejmě, nedopadne to tak vždycky, ale může. Věřím ve Filipa a v jeho schopnosti.“

A ani neřešíte, co by pro něj znamenalo, kdyby ho vybrala například Arizona, klub, který pravidelně volí talentované hráče a má jich v systému hodně? Jeden Zadina by klidně mohl být jen kusem v davu. Zato organizace, která talentu nemá tolik, by si ho mohla víc hýčkat.

„V rovině teorie se to tak třeba brát dá. Ovšem, co když Zadina bude největší talent, kterého například Arizona vytáhne? Další věc je, že máte hodně hráčů, kteří jsou někam draftovaní, ale nakonec hrají jinde, ať je to Jonathan Drouin, Jakub Voráček nebo Tyler Seguin. Vezměte si třeba i Libora Hájka, ještě neodehrál ani zápas za Tampu a už je v Rangers. Kdybychom měli být z toho nervózní, zblázníme se. Těšíme se na draft.“