ONLINE: Boleslav - Plzeň. Vydra zpět v základu, hraje Višinský. Zastaví Viktoria krizi?

Radost plzeňského kapitána Matěje Vydry z gólu
Radost plzeňského kapitána Matěje Vydry z góluZdroj: ČTK / AP / Salvatore Di Nolfi
Fotbalisté Plzně slaví
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu
Solomon John a Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi slaví
Fotbalisté Plzně slaví branku
Fotbalisté Mladé Boleslavi a vicemistrovské Plzně dohrávají 3. kolo Chance Ligy. Západočeši chtějí zastavit výsledkovou krizi, během níž v nejvyšší soutěži třikrát po sobě nedokázali zvítězit. Svěřenci kouče Majera naopak zkusí navázat na víkendovou úvodní výhru v sezoně. Případný vítěz poskočí na sedmé místo tabulky. Zápas od 18.00 sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec52128:87
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

