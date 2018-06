O medúzách, Stanley Cupu i výchově. Palát prozradil, o čem je novodobá NHL

O skončené sezoně:

„Myslím, že se povedla. Základní část se podařila celému týmu a dobře jsme hráli i v play off. Jen škoda, že se nám nezadařilo v sérii s Washingtonem. Mrzí hlavně to, že jsme vedli 3:2 na zápasy… Ale je fakt, že nám celá série moc nesedla a Capitals si to zasloužili. Plus bylo aspoň to, že jsme prohrávali 0:2 na zápasy a dokázali to otočit. Až na ten závěr, sedmý zápas už jsme ani nemohli dát gól.“

O potenciálu Tampy Bay:

„Je obrovský, ale času už tolik nemáme. Teď přichází sezona, kde bychom to měli dokázat, protože pak už několika důležitým hráčům končí smlouvy a tým může vypadat trochu jinak. Teď máme mužstvo dobré a zkušené a chybí nám poslední krok k výhře, ale zase předminulou sezonu jsme také byli favority a ani jsme se nedostali do play off… NHL je hodně nevyzpytatelná soutěž a k výhře ve Stanley Cupu je potřeba hodně faktorů, které se nemusí sejít.“

O své pozici v klubu:

„Ještě se neberu jako veterán, ani mi to tak nepřipadá, i když jsem v klubu už pátý rok. Ale samozřejmě když přijdou mladí kluci tak se snažím je vzít třeba na večeři nebo jim poradit v začátcích.“

O výchově mladíků u Lightning:

„Například Brayden Point se před třemi lety nedostal do prvního týmu a byl odeslán do juniorky, ale už tehdy bylo vidět, že to je hráč, který bude hvězdou v NHL. A teď už je. Je to hodně zásluha skautů a našeho generálního manažera Steva Yzermana. Ten udělal několik dobrých výměn, například poslal pryč Jonathana Drouina a získal Michajla Sergačeva. Toho nikdo neznal a je z něj najednou obránce s obrovským potenciálem, který může být za pár let jedním z nejlepších.“

Ondřej Palát se po sezoně a dovolené vrátil do Česka • Foto ČTK

O Alexandru Ovečkinovi:

„Na play off se hodně změnil. Vždycky to byl skvělý hráč, ale měl pověst, že jen útočí a dozadu se mu moc nechce, ale co jsem viděl teď, byl to někdo jiný. Blokoval střely, vracel se, hrál pro tým… Celý Washington hrál super, všechny útoky jim fungovaly. Přišli mi hladovější.“

O plánech na léto:

„Teď jsem se vrátil z dovolené. Na Sicílii nám z pěti dnů hned tři propršely a čtvrtý den bylo moře plné medúz. Je to škoda, moře mám rád, baví mě se vyvalit na pláž, přečíst si nějakou knížku a mít pohodu. Ještě asi přidám v průběhu léta nějaký odpočinkový prodloužený víkend.“

O přípravě na další sezonu:

„Teď už jsem čtyři týdny bez hokeje, v pondělí začínám přípravu a chci se zase dostat do dobré formy a co nejlépe se připravit na sezonu. Zaměřit se chci hlavně na rychlost, o tom je novodobá NHL. Už ne o nabrání svalstva, už nemusíte mít sto kilo a dva metry abyste něco uhrál. Teď je klíčová rychlost, chytrost a vytrvalost, takže na to se chci soustředit.“

O mistrovství světa ve fotbale:

„Samozřejmě ho sleduju. Hodně. Moc se mi líbí Chorvati a třeba Island, rád totiž fandím outsiderům. Také jsem rád za videorozhodčího, sledovat takhle poctivě penalty je podle mě dost pozitivní.“