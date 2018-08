Jeřábek větří šanci! Co ho čeká v Edmontonu a jak reagovali fanoušci?

1. Proč na něho Oilers ukázali?

Týden poté, co klub zveřejnil informaci, že si slovenský zadák Andrej Sekera urval achilovku, se Oilers dohodli na ročním kontraktu s Jakubem Jeřábkem. Z nechráněných volných hráčů mohli těžko ulovit lepší rybu. Český bek není mezi mantinely NHL nováčkem, v minulé sezoně nasbíral v 36 zápasech celkem osm bodů. Kromě něj se nabízel ještě Luca Sbisa, který došel s Vegas do finále Stanley Cupu, poměr cena/výkon hrál ale zřejmě ve prospěch Jeřábka.

2. Proč si vybral Edmonton?

Neštěstí pro jednoho, štěstí pro druhého. Relativně pozdnímu podpisu nahrálo jistě i Sekerovo zranění, které přihrálo Jeřábkovi jednocestný roční kontrakt na milion dolarů. V takovou smlouvu už možná v druhé polovině srpna ani nedoufal. Stejně jako před rokem, i letos podepsal Jeřábek kontrakt s týmem, který neoplývá hvězdnou obranou. I to může být pro 27letého beka výhoda – menší konkurence značí větší šanci vybojovat si místo v sestavě.

3. Jaká bude jeho pozice?

Pokud si odmyslíme zraněného Sekeru, zůstává po podpisu Jeřábka v prvním týmu Oilers celkem sedm obránců. O tom, že o Jeřábka klub opravdu stál, svědčí i fakt, že Brandon Davidson, který zde v minulé sezoně odehrál padesát utkání, dostal pouze nabídku na zkušební kontrakt. Pokud na přípravném kempu nevytáhne některý z mladých zadáků hvězdnou formu, měl by Jeřábek bojovat o volné místo v sestavě s Kevinem Gravelem, který poslední tři roky sbíral starty za Los Angeles.

4. Jak reagovali fanoušci?

Spokojeně. Přestože Jeřábkovo jméno nebude vyryto na Poháru, příznivci Oilers si pochvalují příchod vítěze Stanley Cupu. „Dobrý bruslař, umí rozehrát puk a v případě potřeby i přitvrdit,“ pochvaluje si jeden z diskutujících. Jeřábek v minulé sezoně v 17 utkáních na farmě nasbíral 11 bodů a ukázal, že AHL je mu malá. Podle fanoušků by mohl dokonce napodobit svého krajana Michala Kempného, který se po příchodu do Capitals zařadil mezi čtyři klíčové obránce.

5. Začne sezonu na tribuně?

Nebylo by to ani překvapení, ani tragédie. Kluby dávají na začátku sezony šanci mladým hráčům, které po několika utkáních pošlou na farmu či do juniorky. Jeřábek by musel před odchodem na farmu projít listinou volných hráčů, což Oilers jistě nebudou riskovat. Pokud v úvodních zápasech dostanou šanci Ethan Bear či Evan Bouchard, kteří při přesunu do jedné z nižších soutěží nemusí projít waiverem, bude český bek sledovat některé duely na začátku sezony pouze z tribuny.