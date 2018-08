Jeřábek: Washington? Dál to nemělo smysl. Oilers byli nejrychlejší

Věci se daly do pohybu poté, co se potvrdilo, že zraněný Andrej Sekera bude chybět déle, než se předpokládalo. Už dlouho se špitalo, že Edmonton hodlá do zadní linie ulovit velké zvíře. Jakub Jeřábek na jaře s Washingtonem vyhrál Stanley Cup, fanoušci Oilers však nelapají po dechu, jako kdyby se zjevil Erik Karlsson nebo Torey Krug, o nichž se nejvíc mluvilo. Nicméně český bek přichází v naději, že pomůže v obraně zmírnit zničující ztrátu. Může překvapit. Jako Michal Kempný v Capitals. Utajený klenot za pár babek. Aspoň tedy na zámořské poměry.



Podle webu capfriendly.com jste si na platu polepšil o 75 tisíc dolarů, navíc nová smlouva je opět na rok, zato je na rozdíl od té předchozí jednocestná. Dosáhl jste toho, co jste si přál?

„Tohle byl můj cíl. Věděl jsem, že dlouhodobější kontrakt nikde asi žádný nedostanu, že to vyjde nejspíš zase na rok. Taky nevím, jestli bych ještě přistoupil na dvoucestnou smlouvu. Nějaký věk už mám, tohle by mi úplně nedávalo smysl. Čekání bylo sice docela dlouhé, táhlo se to od června do poloviny srpna, ale já byl rozhodnutý si počkat. NHL byla jednoznačně priorita a jsem rád, že to dopadlo takhle. Nejlíp, jak mohlo, tím spíš, že vyšel Edmonton. Teď už to bude jenom na mně.“



Byl jste během čekání nervózní? Nestrachoval jste se, jestli vůbec něco vyjde?

„No tak, nervózní... Zažíval jsem takovou situaci poprvé v kariéře, takže jo, trošku nesvůj jsem byl. Ale pořád jsem se snažil zůstat v klidu, nějaký čas do začátku sezony pořád ještě zbýval. První vlna podpisů sice odezněla, ale podepsal jsem v té druhé.“



Měl jste připravenou záložní variantu, kdyby to přece jen nedopadlo?

„Pořád mám nějakou kvalifikační nabídku v Rusku. Ještě rok budu v rámci KHL patřit Podolsku, kde jsem předtím hrál, do nějakých osmadvaceti na vás pořád mají práva. Ale v hlavě jsem to měl nastavené tak, že si chci určitě počkat na NHL.“