Plekancovi pomáhá dřina. Ukázal, jak se chystá, aby stačil mladíkům

Plekanec si v posledních dnech prochází těžkým obdobím. Jeho osobní život je pod drobnohledem kvůli rozvodu s manželkou Lucií Vondráčkovou a na kladenském odchovanci je vidět, že mu sport v této situaci hodně pomáhá.

Pětatřicetiletý centr na sobě bezmála pět týdnů před začátkem soutěže tvrdě maká. Některé momenty z náročné přípravy poodkryl na svém instagramovém účtu. Není divu, že Plekanec jede i mimo led naplno. Montreal bude mít v příští sezoně hodně mladý kádr a český veterán bude mít co dělat, aby rychlým mladíkům stačil. Max Domi, Brendan Gallagher, Jacob de la Rose. To jsou jen někteří z agilních forvardů, kterým by měl matador Plekanec předat své bohaté zkušenosti.

Vždyť Plekancovi chybí v NHL k metě tisíce odehraných utkání v základní části jen dva zápasy a za své působení v nejslavnější hokejové lize světa nastřádal 607 kanadských bodů. V bojích o Stanley Cup potom v 94 duelech nastřílel 18 branek a dalších 35 připravil.

Prakticky celé své působení v severoamerické NHL spojil odchovanec kladenského hokeje právě s Montrealem. Jen na konci minulé sezony se přesunul do Toronta, aby tamním Maple Leafs pomohl ve vyřazovacích bojích. V létě si však Canadiens stáhli českého veterána coby volného hráče zpět.

A že byl o Plekance za mořem zájem! Jeho služby si chtělo pro nadcházející sezonu pojistit třeba Chicago. Blackhawks nabízeli lepší peníze i důležitou roli v týmu, nakonec ale rozhodlo srdce. „Přiznávám, že nabídka od Blackhawks byla výborná. Od té doby, co jsem odešel z Montrealu, jsem ale říkal, že bych se jednou rád vrátil. Stejně tak si to přáli i lidi v klubu. Mám radost, že to nakonec klaplo. Je to byznys, někdy to bývají spíše zdvořilostní řeči, ale tohle nebyl ten případ,“ vysvětloval důrazný útočník.

Buď jak buď, česká hokejová hvězda dostane v Montrealu hodně prostoru. Generální manažer i trenér s ním počítají a Plekanec nechce jejich důvěru zklamat. I proto dře tak tvrdě. Aby nebyl jen do počtu.