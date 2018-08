Přísný Lamoriello už úřaduje. Kovář v Islanders tradiční 43 nosit nebude

Už mu je sice 75 let, ale mysl mu stále skvěle slouží. Protřelý mazák Lou Lamoriello dělal poprvé v NHL generálního manažera už v roce 1987 a z této pozice odstoupil v New Jersey po dlouhých 28 letech! S klubem třikrát vyhrál Stanley Cup a byl pověstný také svou přísnou, leč férovou povahou. Nicméně dohadovat se s ním o kontraktu by chtěl asi málokdo...

Lamoriello si mimo jiné také drží několik lehce staromódních zvyků. Například zarostlí hipsteři by se u něj v kabině asi moc dlouho neohřáli. Vyprávět by mohl třeba Tomáš Plekanec, který pod ním krátce působil v závěru posledního ročníku v Torontu. I borec s mnohaletou zkušeností v NHL a s téměř tisíci starty na kontě si musel oholit svůj tradiční jemný porost tváře. Vousy měl samozřejmě zakázané i Roman Polák.

Další specialitkou jsou vysoká čísla na dresu. Jaromír Jágr před lety v New Jersey samozřejmě měl výjimku a svou 68 za nižší cifru měnit nemusel, jinak je ale Lamoriello spokojený, když se jeho svěřenci nacpou pod číslo 30. Rychle to poznávají i u Islanders.

Nejstarší muž soupisky a druhý nejlépe placený hráč klubu Johnny Boychuk stále nosí na zádech číslo 55, ale například mladý obránce Adam Pelech už musel svou padesátku vystřídat a nově nosí číslo 3 a jeho parťák Scott Mayfield se včera na ledě objevil s číslem 24, které vyměnil za 42.

Also spotted a couple new numbers on helmets. Adam Pelech now wears No. 3, Scott Mayfield has No. 24 and Jan Kovar has No. 10.