Cizinci, kteří v NHL zaujmou. Do nejužšího výběru se dostal i Kovář

Zvládnou všichni tihle bojovníci proniknout do NHL? Milovníci NHL se s koncem prázdnin klepou, nejprestižnější liga světa se totiž pomalu ale jistě připravuje na další ročník. Do něj se znovu chystá proniknout řada nových tváří v čele s jedničkou posledního draftu Rasmusem Dahlinem či dalšími velkými talenty jako jsou například Cale Makar či Olli Juolevi. Jenže do zámoří se kromě mladíků vydává i sada zkušených borců ve středním hokejovém věku. Na tu nejzajímavější pětku si teď posvítil server The Hockey News.

Mikko Koskinen, brankář, Edmonton Oilers Věk: 30

Poslední klub: Petrohrad (KHL)

Kontrakt v NHL: 1 rok, 2,5 milionu dolarů Oilers v minulé sezoně zažili velké zklamání a podepsáni pod ním byli také brankáři. Jednička Cam Talbot působila nejistě (a nebyl to jen pocit) a když hlídač klece Edmontonu neměl svůj den, náhradníci Laurent Brossoit a Al Montoya tápali. Proto vedení mužstva sáhlo pro Fina, který už NHL před lety krátce chytal a poslední roky poctivě hlídal klec bohatého Petrohradu. Smlouva se mu připravila solidní a pokud Talbot znovu nebude hrát tak, jak se od něj čeká, Koskinen mu může jeho místo klidně sebrat. Minimálně na čas.

Jan Kovář, útočník, New York Islanders Věk: 28

Poslední klub: Magnitogorsk (KHL)

Kontrakt v NHL: 1 rok, 2 miliony dolarů Roky patří mezi pilíře národního týmu, má za sebou pět účastí na mistrovství světa a zahrál si i na olympiádě. S bohatým Magnitogorskem si dvakrát podmanil KHL a v klubu byl klíčovým mužem. V souvislosti s NHL se o něm mluvilo spíš ve spekulacích, na zámořskou soutěž prý byl moc pohodlný. Jenže písecký rodák teď hledá novou výzvu a Rusko mění za New York. S novým přístupem. „Už v minulé sezoně jsem v sobě cítil potřebu, že musím najít něco, co by mě znovu nakoplo, a NHL přesně takovou věcí je,“ řekl v červenci v rozhovoru pro deník Sport. Když si Kovář urve místo na soupisce Islanders, redakce The Hockey News mu předpovídá klidně 50 kanadských bodů.

Pär Lindholm, útočník, Toronto Maple Leafs Věk: 26

Poslední klub: Skelleftea (Švédsko)

Kontrakt v NHL: 1 rok, 925/70 tisíc dolarů Rodák z Kusmarku je tím typem hráče, jenž s věkem zraje. Draft do NHL ho v jeho teenagerských letech minul a až poslední dva roky se jeho jméno začalo objevovat na zápisnících skautů zámořských mužstev. V minulém roce byl se 47 body čtvrtým nejproduktivnějším mužem základní části SHL a s 11 body v play off zaujal stejnou pozici. Nicméně jeho role v kanadském klubu by neměla být zrovna centrování první formaci, na to jsou u Leafs jiní. Lindholm by měl válet spíš jako spolehlivý všestranný muž, který dokáže přispět i body. Zkrátka chlapík, kterého trenéři zbožňují.

Saku Mäenalanen, útočník, Carolina Hurricanes Věk: 24

Poslední klub: Kärpät (Finsko)

Kontrakt v NHL: 1 rok, 925/70 tisíc dolarů Canes jsou klubem na vzestupu a pomoci by mohl i tento trojnásobný mistr Finska. Také vysoký křídelník draftovaný v 5. kole v roce 2013 Nashvillem se za poslední sezony skutečně slušně vyvíjel a z 16 bodů v roce 2016 pokračoval na 21 v roce 2017 a zastavil se na 46 v sezoně poslední. Jak se mu zadaří v zámoří zatím těžko hodnotit, nicméně k ruce bude v klubu mít Sebastiana Aha a Teuva Teräväinena a mít v týmu parťáky se stejným pasem je přece vždycky plus.