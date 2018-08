Rekordní částka! České kluby získají letos za odstupné z NHL 64,1 milionu korun

Před nadcházející sezonou podepsalo nově v NHL celkem 13 českých hokejistů. Přímo odešli z Plzně do Montrealu obránci Michal Moravčík s Davidem Skleničkou, z Liberce do Vancouveru zamířil útočník Lukáš Jašek, z Pardubic do Colorada Martin Kaut, z Jihlavy gólman Jakub Škarek do New York Islander a do Nashvillu gólman Miroslav Svoboda z Plzně a bek Filip Pyrochta z Liberce.

Z KHL, která nemá s NHL smlouvu o odstupném, zamířil bývalý útočník Pardubic Lukáš Radil ze Spartaku Moskva do San Jose, explzeňský centr Jan Kováč z Magnitogorsku do Islanders a bývalý gólman Litvínova Pavel Francouz z Čeljabinsku do Colorada. Philadelphii se upsal útočník David Kaše, který před uplynulou sezonou odešel Chomutova do Švédska do celku Mora IK.

S Detroitem uzavřel smlouvu útočník Filip Zadina, který loni odešel z Pardubic do juniorské QMJHL do Halifaxu a Red Wings si jej letos vybrali jako šestku draftu. Forvard Ostaf Safin loni o draftu zamířil ze Sparty rovněž do QMJHL do Saint John Sea a v březnu se upsal Edmontonu.

České kluby budou těžit letos i z odchodů dvou Slováků. Brankář Patrik Rybár se z Hradce Králové vydal do Detroitu a útočník Martin Bakoš, který původně mířil z Liberce do Komety Brno, bude zkoušet štěstí v Bostonu.

Podle smlouvy z roku 2013 dostávají při přímém přestupu hráče částku ve výši 260 tisíc dolarů a při nepřímém přes zahraniční klub nebo soutěž 30 tisíc dolarů. V případě, že podepíše kontrakt více než deset přímo přestupujících hokejistů, částka se zvyšuje na 350 tisíc dolarů.

"Úhrada probíhá ve dvou splátkách, v září a na konci sezony. Český hokej následně finanční prostředky přeposílá v plné výši klubu či klubům, v nichž hráč v posledních třech sezonách působil. V případě, že je klubů několik, částka se dělí podle doby, po kterou hráč za klub nastupoval," uvedl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

V sezoně 2013/14 dosáhly příjmy českých klubů za přestupy hráčů do NHL 15,3 milionu korun (za pět hokejistů), následující ročník vzrostly na 28,3 milionu (7 hokejistů), v sezoně 2015/16 na 36,1 milionu (9 hokejistů) a v ročníku 2016/17 to bylo 34,8 milionu korun (7 hokejistů). Loni podepsalo smlouvu 13 hráčů, kteří prošli českými kluby, a letos ještě o dva více. Celkem získaly české kluby od doby platnosti smlouvy na odstupném z NHL 234 milionů korun.