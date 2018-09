Kaše o pohádkové smlouvě, absenci na MS i hokeji v kalifornském počasí

Adam Henrique, John Gibson, Brandon Montour. Postupně si mohl odškrtávat, s kým v Anaheimu uzavřeli nový kontrakt nebo komu vylepšili stávající, a čekat, až přijde řada na něj. Ta chvíle nastala jednapadesát dní po otevření trhu s volnými agenty. „Věřil jsem, že se dohodneme. Jen to trvalo trošku déle,“ vrací se 22letý odchovanec Kadaně, který se před návratem do zámoří připravoval s áčkem Chomutova.

Středně dlouhá smlouva na tři roky, roční hrubý příjem 2,6 milionu dolarů. Musel jste si počkat, ale s výsledkem jste spokojený?

„Určitě ano. S agentem Alešem Volkem jsme probírali, co a jak. Jen to trvalo trošku déle, než jsem si myslel. Ale dopadlo to dobře.“

Generální manažer Bob Murray se vyjádřil, jak doufal, že se podaří smlouvu s vámi dotáhnout do konce. Proč se to tedy táhlo tak dlouho?

„Napřed podepisovali větší jména. Otevřel se trh s volnými hráči, zabralo trochu času, než se všechno podařilo vyřešit. Já byl ale docela v pohodě, pořád jsem zůstával v kontaktu s agentem. Nervózní jsem z toho ani nebyl. Myslím, že minulou sezonu jsem měl dobrou. Spíš byla jen otázka času, jak se s druhou stranou dohodneme na podmínkách. Jsem rád, že se to takhle vyvinulo.“

S Ondřejem Palátem byste mohl soutěžit, z jaké nejzazší pozice v draftu se dá proniknout mezi honoraci NHL. On byl v roce 2011 čtvrtý od konce, vy před čtyřmi lety šestý, jako jediný z hráčů vybraných tehdy v sedmém kole v lize hrajete. Teď vaši situaci přirovnávali k jedné z hvězd Ducks, Rickardu Rakellovi, který předloni podepsal podobný kontrakt...

„On ale dostal ještě o hodně víc (3,789 milionu dolarů ročně – pozn. autora)... Ale je to určitě v mém případě posun dál. Už jen v hierarchii klubu budu o trochu výš než minulou sezonu nebo co jsem byl před dvěma lety. Už nejsem rookie (nováček). Docela se mi dařilo a ten kontrakt se od toho pak odvíjel.“

Anaheim v předchozí sezoně zápolil se početnou marodkou. Pomohlo vám to ve smyslu, že jste se mohl ukázat?

„Taky jsem pár zápasů vynechal a hrál něco přes šedesát utkání. Ale určitě mi to pomohlo, díky tomu jsem dostával větší prostor.“

Může vám nová smlouva zajistit posun v hierarchii týmu?

„Trošičku může, ale podstatné vždycky stejně je, co předvádíte na ledě. Můžete mít smlouvu, jakou chcete. Pokud budete hrát špatně,