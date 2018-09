Boston žije. Krejčí s Pastrňákem v lajně? Obhájí Halák luxusní smlouvu?

Pamatujete na sedmé finále Stanley Cupu v roce 2011? Vyblázněný Tim Thomas, pozdější majitel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů, zamknul svou branku a kapitán Zdeno Chára mohl po venkovní výhře 4:0 ve Vancouveru jako druhý Evropan v historii pozvednout nad hlavu plechový grál. Boston se ze Stanley Cupu radoval po 39 letech.

Pak ale v dobře namazaném stroji začalo chrastit, poslední pětiletka budiž důkazem.

Rok 2014 - porážka ve druhém kole s Montrealem 3:4 na duely.

2015 a 2016 - do bojů o Stanley Cup se Bruins vůbec nekvalifikovali.

2017 - vypadnutí 2:4 s Ottawou v první rundě.

2018 - konec s Tampou ve 2. kole po prohře 1:4 na duely.

„Máme v Bostonu dobré jádro lídrů, kteří tam nebudou deset let. Máme na Stanley Cup tři, čtyři roky. Zdeno Chára, David Krejčí nebo Patrice Bergeron už to vyhráli a vědí, jak za to vzít. Tak věřím, že se to povede už letos,“ přál si v rozhovoru pro hokej.cz v srpnu David Pastrňák, který v loňské sezoně nasbíral v základní části fantastických 80 bodů (35+45) v 82 utkáních. Stejně utržený byl i v play off (20 bodů ve 12 zápasech).

"V létě podstupujete neuvěřitelnou dřinu a žene vás právě vidina toho, jak jste na ledě při finále Stanley Cupu a zvedáte nad svou hlavu trofej. To je ten důvod, proč se každý den od časných ranních hodin mučíte v posilovně a děláte všechny ty věci okolo. Proto neřeším, zda je mi 32 let, 29 let, 25 let, nebo zda jsem Stanley Cup už vyhrál. Žiju právě pro tento ročník, pro tento moment, abych Stanley Cup zase vyhrál," potvrdil pro nhl.com bojovného ducha v kabině Bruins Pastrňákův krajan David Krejčí, který vstupuje už do své 13. sezony v černožlutém dresu.

Utvoří oba Češi společné komando? Může být. Elitní centr Patrice Bergeron, který v play off deptal obrany soupeřů právě s křídly Pastrňákem a Bradem Marchandem, se zotavuje po červnové operaci třísel.

"Jasně, že bych rád hrál s Pastou. Ale neupínám se na to, třeba ho trenéři ke mně na křídlo dají, ale nemluvil jsem s nimi o tom. Vždy se snaží najít nejlepší řešení pro tým, aby v každé lajně byla dobrá chemie. Bylo by krásné odehrát celou sezonu ve stejném složení, ale uvidíme. Já se soustředím jen na věci, které můžu ovlivnit, předpokládám, že začnu s Jakem DeBruskem na levém křídle," nedělal ze složení útočných formací vědu Krejčí.

"Červnová operace mě přibrzdila, rekonvalescence probíhala dlouho a stále ještě probíhá. Pomalu ale zvedám zátěž v gymu a začínám chodit na led. Každopádně myšlenky na to, že budu fit už na první zápas nové sezony s Washingtonem (3. října 2018), jsem se ještě nevzdal. Je to pro mě důležitá meta," prohlásil Bergeron, který určitě vynechá "čínské turné" a zápasy s Calgary 15. a 19. září v Šenzenu a Pekingu.

Krejčí už první buly nové sezony také nedočkavě vyhlíží. "Jsem opravdu hodně vzrušený a natěšený, léto bylo dlouhé. Vstával jsem, šel do posilovny, odpočíval, staral se o své tělo. A tak pořád dokola. Teď to ale konečně začne, už se nemůžu dočkat nějakých zápasů, tréninků už bylo dost," zasnil se 32letý rodák ze Šternberka.

Halák se do Bostonu těší

Zajímavého "chalana" si Bruins přivedli do brankoviště - Jaroslav Halák si za dva roky v Bostonu vydělá pohádkových 5,5 milionu dolarů (asi 126 milionů korun) a zkusí být důstojným nástupcem oblíbeného Antona Chudobina, který vyrazil za štěstím do Dallasu. Na zamýšleného náhradníka finského fantoma Tuukky Raska slušná gáže, viďte?

"Těším se na spolupráci s ním. Je to skvělý gólman, dokazuje to každý rok. Budu se snažit pomoci vždycky, když k tomu dostanu příležitost. Uvidíme, jak se celá sezona vyvine, myslím, že můžu Bostonu hodně dát," řekl Halák v povídání pro oficiální klubové stránky Bostonu.

"Myslím si, že mi Jarův příchod poskytne psychickou výhodu. Nebudu muset chytat patnáct zápasů v řadě a ušetřím tak nějakou energii na vrchol sezony. Na druhou stranu musím dokázat, že na to mám a že každá minuta, kterou na ledě dostanu, je oprávněná. Každopádně je skvělé, že si můžeme dovolit ten luxus mít takhle vyrovnanou brankářskou dvojici,“ těší se na spolupráci Rask.

A aby těch lichotek nebylo málo...

"Tým je tady skvělý, plný ohromně talentovaných hráčů. Město je taky krásné, stejně tak fanoušci jsou tu skvělí. Vždycky, když jsme tady hráli, bylo to velmi vzrušující a zároveň proti extrémně silným domácím velmi náročné," pokračoval rodák z Bratislavy, který vloni odchytal za Islanders 54 zápasů a inkasoval průměrně 3,19 branky na zápas s úspěšností zákroků 90,8%.

Kromě Islanders chytal Halák ještě ve Washingtonu, St. Louis, Montrealu a chvíli patřil i Buffalu. V kádru Bruins bude čtvrtým Slovákem, kromě ikonického kapitána Zdena Cháry jsou na soupisce ještě útočníci Peter Cehlárik a Martin Bakoš.

"Zdeno je skvělý lídr a také kamarád, na akcích národního týmu jsme k sobě měli vždycky blízko. V Bostonu toho dokázal už strašně moc. Těším se, že zase budeme spoluhráči," uzavřel Halák.