Yzerman už není generální manažer Tampy Bay. Nahradí ho BriseBois

Člen Síně slávy Yzerman byl generálním manažerem Lightning od května roku 2010. Během těchto osmi sezon postoupili hokejisté Tampy Bay pětkrát do play off, z toho čtyřikrát do finále Východní konference, naposledy letos na jaře. V roce 2015 hráli finále Stanley Cupu, v němž podlehli 2:4 na zápasy Chicagu. Krátce nato byl Yzerman vyhlášen nejlepším generálním manažerem roku.

Mezi nejvýznamnější Yzermanovy tahy během osmiletého působení patří výměna klubové legendy Martina St. Louise do New York Rangers v roce 2014, nová osmiletá smlouva pro kapitána Stevena Stamkose v roce 2016, letošní zisk kapitána NY Rangers Ryana McDonagha a červencový podpis osmiletého kontraktu s Nikitou Kučerovem.

Vzhledem k tomu, že má třiapadesátiletý Yzerman v Tampě ještě na rok smlouvu, očekává se, že se v klubu přesune do poradní role.

Během aktivní kariéry strávil Yzerman 22 sezon v Detroitu, s nímž coby kapitán vyhrál v letech 1997, 1998 a 2002 Stanley Cup. V kanadském dresu triumfoval na olympijském turnaji v Salt Lake City v roce 2002, už jako funkcionář si v roli generálního manažera Kanady připsal také zlaté medaile z OH ve Vancouveru 2010 a Soči 2014.