Palát před 14 lety Stanley Cup zaspal. Teď o něj chce s Tampou bojovat

Přes léto makal Ondřej Palát tvrdě. Do zámoří odlétal nabušený a nažhavený, svému týmu věří. „Říct dopředu, že vyhrajeme Stanley Cup, nemůžu. Samozřejmě je to náš cíl, ale ten prvotní je hrát dobře v sezoně a dostat se do play off.“

Jak vypadala vaše letní příprava na nový ročník NHL?

„Měl jsem klasicky měsíc volno, byli jsme s manželkou na dovolené a pak jsem rozjel letní přípravu. Od půlky června jsem trénoval s Radimem Poláškem (kondiční kouč). Ze začátku s klukama z Vítkovic, potom s Romanem Polákem a Radkem Faksou.“

Na led jste šel znovu v rodném Frýdku-Místku, byla i jiná varianta?

„Ne, trenéři nám to tady umožnili, jsou super. Věřím, že jsme připravení dobře. I tady se mnou na ledě byli Roman Polák a Fíkus (Faksa), připojil se Lukáš Jašek, který bojuje o místo ve Vancouveru. Z Ostravy to mám blízko, všechno při ruce. Navíc trenéři Juřík s Maldou (Markem Malíkem) tomu rozumí, jsou v tréninku důslední, tempo je vysoké.“

Po sezoně jste plánoval do přípravy přidat kolo a výšlapy do Beskyd. Povedlo se to?

„Moc ne, ale přidal jsem v posilovně air bike. To je takové dost nepříjemné kolo, kde zapojujete i ruce. Dával jsem si na tom intervaly, asi nejhorší co jsem v letní přípravě zažil.“

Co vám to má přinést?

„Zase jsem tím o něco vylepšil kondičku. Abych na ledě vydržel v maximálním zatížení celé střídání, aniž bych se úplně zatavil. Nebo když je po náročném zápase ještě prodloužení. Abych na tom byl prostě kondičně ještě lépe.“

Tampa bude opět jedním z kandidátů na Stanley Cup, souhlasíte?

„Tým na to máme. Náš cíl v sezoně bude play off, v NHL je každý rok strašně těžké se do něj vůbec dostat. Každý tým je kvalitní. Říct dopředu, že vyhrajeme Stanley Cup, nemůžu. Samozřejmě je to náš cíl, ale ten prvotní je hrát dobře v sezoně a dostat se do play off.“

Čekání na hokejový grál se natahuje, Tampa jej vyhrála v roce 2004. To jste byl ještě kluk, máte na to ještě nějakou vzpomínku?

„Už v té době jsem fandil Tampě, líbil se mi Martin St. Louis. My doma neměli satelit a finále Stanley Cupu dávali na Slovákách nebo na Eurosportu, který jsme neměli. Tak jsme jeli k babičce, že se tam ve dvě ráno na finále s taťkou podíváme. Nakonec jsme to oba zaspali. Vzbudili jsme se až v sedm a z rádia se dozvěděli, že Tampa vyhrála. Takže jsme jeli zase domů...“

Dal by se tehdejší tým se současným v něčem porovnat?

„V obou byli hráči, kteří to táhli. Tampa 2004 měla skvělé hráče i ve čtvrté lajně, kteří týmu pomohli fyzicky i herně. V play off potřebujete každou lajnu. Aby dávala góly a potáhla to, když se třeba prvním dvěma lajnám nedaří. Tak, jak to měl naposledy Washington. Tam každá lajna šlapala. Samozřejmě se musí udržet zdraví. Můžete mít nejlepší tým, ale někdo se zraní, odejde forma, něco nesedne a dá se na tom rychle vyhořet.“

Vyřazení s Washingtonem ve finále konference už jste vydýchal? Prohrávali jste 0:2 na zápasy, otočili na 3:2, ale padli v sedmém zápase.

„Bylo to kousek, ale nemá cenu se tím zaobírat. Prostě jsme prohráli v sedmém zápase. Byli jsme blízko, ale já to hodím rychle za hlavu. Myslím na to týden, dva, ale život jde dál. Jsou horší věci, že jo.“

Vaše konference je dost našlapaná, hraje i tohle roli v čekání na Stanley Cup?

„V konferenci jsou super týmy jako Boston, Florida teď má výborný tým... Našlapaný ale bude každý, bude to pro každého náročné.“

Nakolik se změnil váš mančaft?

„Moc ne, akorát Andrej Šustr odešel do Anaheimu a brankář Budaj do LA. Jinak je mančaft úplně stejný. Jsem spokojený s tím, jak vypadá. Myslím, že i obranu máme výbornou. Tak uvidíme, jak to půjde v sezoně.“

Už dřív odešel Gudas, teď i Šustr. Není vám líto, že se rozpadla vaše česká parta?

„Jo, je to škoda, ale myslím, že si Andrej vybral dobře. Doufám, že v Anaheimu dostane prostor, bude hrát a bude tam spokojený. Tampa teď z Čechů draftovala obránce Radima Šaldu (206. v pořadí), seznámíme se. Na farmě už byli Dominik Mašín a Slovák Erik Černák, takže mladé vezmu někam do restaurace na véču, nebo ke mně domů. Zastoupení tady pořád máme.“

Zastoupení má i ruská škola. Brankář Vasilevskij už talent a kvalitu ukázal, může se ještě posunout?

„Může. Je to asi nejvíc pracovitý hráč, co jsem zatím mohl vidět. Na trénink chodí dvě hodiny před námi, zůstává na stadionu hodinu po nás. Studuje, protahuje se, fakt dříč. A přitom má teprve dvacet čtyři roků, jeho nejlepší léta ještě přijdou.“

Taková disciplína asi nebývá u ruských hráčů obecně moc zvykem, ne?

„Já nevím, můžu říct, že co mám já zkušenost s Rusáky - tak Kučerov, Naměstnikov, Vasilejvskij... Všechno kluci, co dodržují životosprávu, makají na sobě, dávají si navíc. V tomto nemám s Rusáky žádnou špatnou zkušenost.“

Může se posunovat i obránce Sergačjov?

„Na to, že má osmnáct, měl super sezonu. Na ledě má hodně velké sebevědomí, obrovský potenciál. Určitě budeme i díky němu zase o kousek lepší.“

Pokud to zvládne hlavou a ustojí druhou sezonu v NHL.

„Určitě. Má vedle sebe zkušeného Hedmana, se kterým se hodně baví, učí se od něj. To mu v jeho hře a růstu hodně pomáhá.“

Do NHL míří i mladí čeští hráči Nečas, Zadina, Chytil. Budou vidět?

„Věřím tomu, kluci jsou výborní. Držím jim palce, ať se chytí a dostanou hodně prostoru ve svých týmech. Přeju jim, ať mají co nejlepší sezonu.“

A co říkáte na přestup brankáře Mrázka do Caroliny?

„Myslím, že mu to tam sedne. Bude mít dobrý rok a zase se chytne. Každý ví, že Mráza je výborný gólman, jen potřebuje dostat důvěru. Potřebuje cítit, že je jednička a nebát se o místo.“

Pořád to bude nepříjemný gólman?

„Určitě. Když proti němu hraju já, je nepříjemný vždycky. (usmívá se) Je těžké mu dát gól.“