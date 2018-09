Příprava NHL: Nosek řádil, třemi asistencemi přispěl k rozebrání Arizony

Nosek si první přihrávku v úvodním testu nováčka minulé sezony NHL připsal už po 16 vteřinách, kdy otevřel skóre Jonathan Marchessault. Náskok domácích zvýšil Jake Bischoff a po snížení Jordana Oesterleho vrátil Golden Knights dvoubrankový náskok v přesilové hře Max Pacioretty. Bývalý kapitán Montrealu, jehož Vegas získalo před týdnem z týmu Canadiens, se tak uvedl gólem.

Další početní výhodu Vegas zužitkoval ve 14. minutě po další Noskově přihrávce William Karlsson. V přestřelce v první třetině ještě 41 vteřin před pauzou korigoval stav Jordan Gross. Po 41 sekundách druhého dějství vrátil Vegas tříbrankový náskok Karlsson a třetí bod si připsal Nosek. V další dvou přesilovkách ještě zvýraznili výsledek Nicolas Hague a Erik Brännström.

Nosek on playing with Marchessault and Karlsson:



I tried to enjoy every moment with them on the ice.



He had three assists, safe to say he enjoyed it 😄 pic.twitter.com/il21Da0Jpt