Bomba v NHL. Smlouva pro rozhodčího Suchánka změnila historii: Proč Čech?

"Jasně že jsem byl šťastný, ale musel jsem se dál soustředit," vykládal pro nhl.com nadšený 29letý arbitr, který zrovna finišuje osmileté studium mechanického inženýrství.

Jak šel čas s Liborem Suchánkem? Suchánek dostal šanci coby mladý perspektivní čárový sudí v roce 2017, kdy s NHL podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Začal od píky, v nižší AHL, kde od delegátů sbíral jen chválu. Netrvalo to dlouho a přišla vytoužená nominace na elitní listinu NHL a teď i "full time contract."

Premiéru si v nejlepší lize světa odbyl 16. listopadu v utkání mezi New Yorkem Islanders a Carolinou Hurricanes, následně přidal ještě dalších 36 duelů. Pouze dva evropští rozhodčí si zapískali v NHL dřív než on, konkrétně Švéd Marcus Vinnerborg a Rus Jevgenij Romasko se v lize představili jako hlavní.

"Šance, kterou dostal, uchopil správným způsobem," pochválil Suchánka Al Kimmel, šéf komise rozhodčích, která Suchánkův kontrakt upravila ze 40 zápasů NHL a 40 AHL na plnohodnotnou smlouvu pro NHL.

"Chceme mít v NHL ty nejlepší. Tak proč ne Čech?“ položil řečnickou otázku Chris Edwards, další manažer sudích v NHL.

"Teď už vím, co očekávat, určitě to pro mě bude snazší. Vím, do čeho jdu. Když jsem za moře dorazil, potkal jsem asi 80 nových obličejů, bylo těžké jen si zapamatovat všechna ta jména. Ostatní rozhodčí koukali na každý zápas NHL, byli v obraze každou noc. Kdežto já v Evropě jsem to sledoval tak maximálně jednou týdně, bylo to opravdu hodně těžké, byl jsem nervózní, je to tady úplně jiná kultura," vyprávěl pro NHL Suchánek.

„Někteří kolegové věděli, že jsem z Česka, ale před zápasem si řeknete maximálně tak „Ahoj“, žádné dlouhé rozhovory nevedete, jdete hned pískat. Někteří ale byli hodně překvapení, když jsem jim řekl, že jsem čárový sudí z Česka, brali to jako slušný úkaz,“ doplnil rozhodčí, který zápasy začal pískat v 15 letech.

„Co jsem zamýšlel? Mým plánem bylo pokračovat v extralize a propracovat se třeba na na mezinárodní turnaje,“ skromně vyprávěl Suchánek a pokračoval. "Dělám, co miluju, je to skvělé."

Základní část sezony 2018-19 odstartuje ve středu 3. října čtyřzápasovým programem, v němž vyniká duel šampionů Washington Capitals proti Boston Bruins v Capital One Areně. Rozpis 1271 zápasů - 82 čeká na každý tým - bude naplněn 6. dubna 2019.