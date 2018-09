Bývalý Kovářův trenér: proč Islanders udělali dobře, když ho podepsali?

Když získalo San Jose z Ottawy obránce Erika Karlssona, v novinách se objevila placená inzerce, která hvězdu vítá ve městě. A vždycky, až hráč pojede autem do haly, praští ho do očí další část vítací kampaně, obří billboard s jeho fotkou a textem, který ukazuje nadšení z defenzivního esa. Nádhera, jste v ráji.

Kolem sloupu ale budou v následujících dnech jezdit desítky hokejistů s jiným pracovním zařazením než Karlsson. Mají pár dní na to, aby si trenér zapamatoval jejich jméno. Tři tréninky, pět, možná i zápas. Pak konec. Poplácání po ramenou, že hráč pracoval dobře, ale díky. Sezona na farmě. Nebo v juniorce. Takových bude většina, v kempech před sezonou mají týmy i přes šedesát hráčů. Víc jak čtyřicet svůj sen, že začnou sezonu v NHL, postupně škrtne. Číslo vynásobte 31, tedy počtem klubů v lize. Takhle dlouhý je seznam těch, kteří doufají.

Zatím na něm je i 63 českých hokejistů, ale jasně, každý den se číslo může změnit. Snížit. Hvězdy typu Davida Pastrňáka plus ti s jednocestnou smlouvou a historií v soutěži mají víceméně jistotu, že jich se pád dolů týkat nebude.

Vedle nich je ale i dost silná skupina hráčů, kteří musí přesvědčit. Například Jan Kovář u New York Islanders.

Jsou na něj zvědaví fanoušci, novináři i trenéři. On je ten útočník, který v KHL posbíral ve 285 zápasech 286 bodů. Zvládne být podobně silný i v NHL? „Kovář je pro Islanders vynikající podpis z několika důvodů. V první řadě je to týmový hráč a jeho talent je trochu podceňovaný. Mohl by být pro NHL opravdu velkým překvapením. Není to hráč, u kterého byste se rozplývali nad nádherným bruslením, ale je to bojovník a velmi inteligentní hokejista. Má v sobě skrytý talent,“ vyprávěl pro The Athletic trenér Mike Pelino.

Proč oslovili jeho? Má za sebou historii u New York Rangers, čtyři roky dělal asistenta a pět let působil ve stejné roli v Magnitogorsku. Pět let měl Kováře v týmu. „Dělá hromadu těch malinkých věcí, které jsou tak moc důležité. Je třeba skvělý na buly. Když jsme hráli oslabení tři na pět, byl Honza naše první volba, byl naším prvním centrem pro hru ve čtyřech, pro prodloužení, zvládl v lize úplně všechno,“ vypočítával.

Zámořští novináři na takové doporučení hodně dají. Fanoušci taky. Tím spíš, když osmadvacetiletý útočník nemá problém komunikovat v angličtině. Zaujal, když vyprávěl o tom, jak před příchodem do Magnitogorsku slyšel, že Mike Keenan je velký ras. A ve výsledku ho pod ním ohromně bavilo hrát. Nestěžuje si, takže plus bod!

U Kováře se samozřejmě připomíná kauza kolem Vadima Šipačova, který měl být před rokem oporou Vegas, ale vybouchl. Vrátil se nakonec domů do Ruska. „Honza je hráč s charakterem, navíc opravdu milý chlápek a myslím, že z něj bude zase oblíbený spoluhráč. Klidně vám zablokuje střelu, dovede bořit stereotypy, které o Evropanech kolují. Minulý rok šel do NHL Šipačov, taky hvězda KHL, měl ve Vegas problémy a neprosadil se. Ale s Janem se jeho případ srovnávat nedá. Opravu může hodně lidí překvapit,“ stojí si za svým Pelino.

Generální manažer Lou Lamoriello se nebojí žádných předsudků. Vždycky to tak měl, byl to on, kdo třeba v roce 1989 přivedl do NHL Vjačeslava Fetisova, neřešil politiku, ale hráče a svůj tým. S Kovářem podepsal čistě pragmaticky dvoumilionovou smlouvu na rok. Pokud to vyjde, super. A jestli ne? Tak se jede dál. Ale na českém útočníkovi si cenil, jak dorazil do New Yorku brzy. „Chtěl všechno dobře poznat,“ liboval si přísný šéf. Další plusový bod!

Vidíte, jak Kovář bere tuhle štaci vážně. Je typ, který se o hokej hodně zajímá, dost čte a sleduje, co se v týmu děje. Přes léto výrazně upravil váhu, kila šla dolů, stouplo procento svalů v těle. Chtěl být nachystaný na úzké kluziště.

V prvním přípravném zápase nahrál na gól. A vnímáte, jak i on se u Isladners cítí dobře: „Dva týdny mi dělá řidiče Johnny Boychuk. Každé ráno mám připravenou kávu, vyzvedne mě a jedeme.“ Vypadá to, že Jan Kovář může být mezi těmi šťastnými, kteří dostanou pevné místo v kabině. Ale pořád je to jen začátek. Pořád musíte myslet na to, že jednocestná smlouva není jednoznačným předurčením pro NHL. Ani u Šipačova nebyla.