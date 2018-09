Pusto a prázdno. Na první přípravu Floridy před sezonou přišlo 674 diváků

Přípravné zápasy před sezonou jsou pro mnohé fanoušky vysvobozením, hokejové trhy čekají na polovinu září jako na slitování. Největší klubové hvězdy sice většinou příznivci neuvidí (a když ano, tak s podstatně jemnějším nasazením), ale aspoň mohou zase sledovat svůj milovaný sport.

Start do nového ročníku ale zatím moc neoslovil příznivce Floridy. A nepomohl ani termín pondělí - 3 hodiny odpoledne. A k tomu více než třicet stupňů a slunce... V takovou chvíli si do arény BB&T Center našlo dle serveru The Score cestu pouhých 674 lidí. Oficiální server NHL.com sice uvádí počet 5 806 diváků, ale to je pravděpodobně počet prodaných vstupenek. Protože fotografie ze zápasu také spíše potvrzuje první údaj...

Podle statistik z ročníku 2017/18 se Panthers zařadili mezi naprosté dno v průměrné návštěvnosti domácích zápasů. Jejich utkání navštěvovalo 13 851 diváků a hůř už na tom byla jen Carolina, Arizona a New York Islanders.

Že to má hokej na slunné Floridě těžké? O opaku přesvědčuje už roky soused z Tampy Bay, který je vzdálený jen hodinu letadlem. Lightning mají vysokou návštěvnost, pod stropem haly potvrzení o vítězství ve Stanley Cupu v roce 2004 a v šatně vítěznou mentalitu.

Ta Panthers zatím chybí. V lize je klub od ročníku 1993/94 a od té doby vyhrál jen tři série play off. Všechny navíc v roce 1996, kdy senzačně postoupil až do finále. Parta kolem Aleksandra Barkova, Aarona Ekblada, Jonathana Huberdeaua a Vincenta Trochecka by to mohla změnit, ale přesvědčí to fanoušky?

Prohra 0:5 s Predators určitě nepomohla...