Premiéra, rána pěstí, krev a trest. Hvězdička NHL pod palbou kritiky

Jednou z nových tváří postupně omlazujícího Montrealu by měl být také v létě získaný útočník Max Domi. Jenže mistr světa z roku 2016, jenž do týmu přišel v rámci trejdu s Arizonou v průběhu června, se už během premiéry v novém dresu dostal do slušného průšvihu. Udeřil pěstí do obličeje obránce Aarona Ekblada z Floridy a míří před disciplinární komisi. „Bylo to zbabělé a my na to nezapomeneme," řekl gólman Roberto Luongo.