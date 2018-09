Karabáček rozvázal smlouvu s Buffalem, údajně jedná s Kometou

Vyrůstal v ročníku s Davidem Pastrňákem či Jakubem Vránou, na rozdíl od zmíněných však Václav Karabáček nedokázal prorazit v NHL. „Měl jsem to ze začátku dobře nastartované, jenže v něčem se stala chyba. Můžu si za to i sám. V mladším věku jsem měl problémy, v reprezentaci a tak. Začal jsem trošku blbnout. Ale myslím, že už jsem se srovnal. Musím dělat všechno, abych to napravil,“ popisoval na začátku srpna vývoj své kariéry.

Tehdy se připravoval v Plzni a zvažoval, co dál. Nakonec se rozhodl ještě jednou vyrazit na předsezonní kemp Sabres, z něj však ve středu odpoledne přiletěla zpráva o rozvázání smlouvy.

Krátce po startu soutěží v Evropě si tak Karabáček musí hledat nový klub. Nabízí se návrat do Plzně, kde si mladého útočníka v létě pochvalovali. Tato varianta však podle všeho není na pořadu dne.

„Václav rozvázal smlouvu s Buffalem. Jeho situaci řešíme, zatím to nechci komentovat. Plzeň momentálně ve hře není, jeho další angažmá řešíme. Příští týden bych k tomu mohl sdělit víc,“ prohlásil jeho agent Aleš Volek.

Karabáčkovy kroky tak možná povedou na opačný konec republiky, do Brna. Podle informací iSport.cz už došlo k jednáním mezi hráčem a Kometou.

Obhájce extraligového titulu má našlapaný kádr, ještě před startem sezony však majitel a trenér Libor Zábranský připustil příchod dalších hráčů. „Momentálně nevylučuju, že se nedíváme po dalším pravákovi,“ prohlásil boss Komety.

Tohle kritérium Karabáček splňuje. Odchovanec Letňan pendloval v posledních dvou ročnících mezi AHL a ECHL, i vinou zdravotních problémů odehrál pouze 61 utkání. Restartu by se mohl dočkat v domácí soutěži.

Podobně získala Kometa v prosinci minulého roku brankáře Marka Langhamera. Ten se z důvodu nízkého vytížení vyvázal z Arizony a následně se domluvil na angažmá v Brně, kde nyní plní roli brankářské jedničky.