Končíš! Máš nadváhu, uslyšel. Tampa se slibným bekem ukončila smlouvu

Začátek kariéry v NHL? Extrémně slibný. V první sezoně Jake Dotchin odehrál 35 zápasů, většinu v prvním obranném páru Tampy po boku Victora Hedmana, největší defenzivní hvězdy týmu. Pod vedením zkušeného beka si nováček vedl výborně, skvěle plnil roli řízného obránce, jehož hra je založena především na dobré fyzické kondici. Rád hrál tvrdě, nebál se sejmout ani hvězdného Austona Matthewse, čímž pořádně naštval fanoušky Toronta.

Uplynulý ročník už pro rodáka z Ontaria tak úspěšný nebyl. V obraně mu přibyla konkurence, z Rangers klub přivedl Dana Girardiho, z Montrealu přišel talentovaný Michail Sergačjov a na jaře pak do Tampy opět z Manhattanu zamířil Ryan McDonagh. Dotchin byl v organizaci rázem bekem číslo 8 nebo 9. Do play off, v němž byli Lightning jediný zápas od finále Stanley Cupu, pak nezasáhl ani na vteřinu.

Hráčův volný pád nyní pokračuje. Tampa se před týdnem rozhodla Dotchina umístit na listinu volných hráčů za účelem následného ukončení kontraktu. Důvod? Špatná fyzická kondice a tím pádem závažné porušení smlouvy.

Nový generální manažer Julien BriseBois tak vzbudil rozruch jen pár dní po tom, co ve funkci nahradil legendárního Stevea Yzermana. Takovou kauzu totiž NHL nepamatuje.

„Něco takového jsem ještě neviděl,“ divil se Dotchinův spoluhráč McDonagh. „Nepamatuji si, že bych někdy slyšel o podobné situaci,“ pozastavoval se obránce Lightning nad problémem, který se kolem jeho mladšího kolegy objevil.

Čeká se, že to tak Dotchin nenechá a ozve se. Má 60 dní na to obrátit se na hráčskou asociaci.

Má o 13 kilogramů víc a 25 procent tělesného tuku

Celou záležitost navíc znepřehledňuje fakt, že žádná konkrétní čísla v úmluvě hráče a klubu nenajdeme. Jak uvedl útočník Tampy Alex Killorn, v hráčských smlouvách konkrétní požadavky na jednotlivé atributy hráčské kondice, jako například procenta tělesného tuku, nefigurují. Je zde pouze obecné ustanovení, že se hokejisté do kempu na začátku sezony musejí hlásit v dobrém zdravotním stavu.

A právě v tom je kámen úrazu. Zatímco prvních pár dnů byl důvod nespokojenosti klubu s Dotchinem zahalen tajemstvím, celou věc ve čtvrtek večer odkryl novinář Bob McKenzie. Bek totiž během pauzy výrazně nabral na hmotnosti. Konkrétně má nyní o 13 kilogramů víc, než jaká byla jeho váha během minulé sezony. Z 95 kg je při hráčově výšce 191 cm rázem skoro 110.

„Údajně má mít kolem 25 procent tělesného tuku. Nevím, jestli jsou ta čísla přesná, co ale vím, je, že má o 13 až 16 kilo víc, než měl během sezony. Vím, jakou zhruba váhu od něj Lightning očekávají a s čím teď do kempu přišel. Je to rozdíl 13 kilo,“ vysvětloval McKenzie ve vysílání torontského rádia TSN 1050.

Zároveň zmínil, že kluby se s hráči, kteří se po létě potýkají s přebytečnými kilogramy, setkávají poměrně často. Většinou ale dotyčného na skutečnost upozorní a počkají, než se zase dostane do formy. Razantní jednání Lightning v tomto kontextu nemá obdoby. „To, že se klub rozhodl pro tenhle nezvyklý krok, mi říká, že toho v celé věci bude víc, než kolik nyní víme. Dotchin už mohl mít jiné vroubky a stejně jako to chodí ve škole, tohle mohla být poslední kapka, po které se v klubu rozhodli mu to sečíst,“ doplnil McKenzie.

Leckoho rázná reakce nového šéfa Lightning BriseBoise zarazila. Bývalý GM Calgary Craig Button si ale myslí, že se ze strany Tampy nejedná o bezmyšlenkovité jednání. „Pokud k tomu bude dostatečné množství dokumentace, může to mít význam pro celou ligu,“ uvedl pro web The Athletic. „Pokud se bude podobný problém opakovat i u dalších hráčů, Dotchinova kauza může posloužit jako učebnicový příklad, jak v těchto věcech postupovat,“ dodal někdejší funkcionář.