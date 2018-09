Osmadvacetiletý Radil byl v neděli poslán do AHL do celku San Jose Barracuda, ale v úterý se spolu s dalšími 13 spoluhráči vrátil do kádru Sharks. Ve svém čtvrtém utkání v přípravě bodoval podruhé, ve čtvrtečním duelu v Anaheimu při výhře 7:3 zaznamenal rovněž branku a přihrávku.

V Calgary Radil ve 14. minutě překonal krajana Ritticha a pouhých osm vteřin po snížení Johnnyho Gaudreaua na 1:2 vrátil San Jose dvoubrankový náskok. Za tři minuty si ještě připsal asistenci u branky Maxima Letunova, který zvýšil na 4:1.

Radil podepsal v dubnu se Sharks jako nedraftovaný volný hráč roční dvoucestný kontrakt a bojuje o premiéru v NHL. Uplynulé tři sezony strávil odchovanec Pardubic ve Spartaku Moskva v KHL.

Jeho týmu ale v Calgary vedení 4:1 ani 5:4 nestačilo a prohrál. Přispěl k tomu i Frolík, který asistoval 10 sekund před koncem druhého dějství u gólu Gaudreaua na 5:5 i ve 46. minutě u vítězného gólu Sama Bennetta. Rittich utkání opustil v 31. minutě za stavu 3:4 se 14 úspěšnými zákroky na kontě. Nahradil jej Jon Gillies, který inkasoval z 11 střel jednou.

Na první výhru až v pátém testu dosáhl letošní vítěz Stanleyova poháru Washington, který vyhrál v St. Louis a asistencí k tomu přispěl obránce Michal Kempný. V polovině utkání byl u akce, při které John Carlson předložil puk před prázdnou branku Nathanovi Walkerovi. Australský útočník, který se před odchodem do zámoří do roku 2013 zdokonaloval v dresu Vítkovic, zvýšil snadno na 2:0.

Obránce Jan Rutta si připsal také asistenci, ale jeho Chicago podlehlo doma Detroitu 6:8. Rutta byl ve 39. minutě u gólu na 4:6, jeho ránu od modré čáry tečoval kapitán Jonathan Toews.

Výsledky:

Buffalo - Columbus 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Branky: 22. Nelson, 35. Reinhart - 33. Duclair, 36. Clendening, 47. Panarin, 49. Stenlund.

Tampa Bay - Florida 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Branky: 25. Erne, 31. Killorn - 43. Dadonov, 48. Ekblad, 53. Barkov.

St. Louis - Washington 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 11. Gersich, 30. Walker (Kempný), 41. Bowey, 59. Stephenson.

Nashville - Carolina 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 54. Johansen - 6. Foegele, 27. Pesce, 52. van Riemsdyk, 53.McGinn.

Chicago - Detroit 6:8 (2:2, 2:4, 2:2)

Branky: 28. a 39. Toews (na druhou Rutta), 2. Highmore, 16. Kahun, 41. Schmaltz, 52. Keith - 1. a 54. Vanek, 6. a 37. Athanasiou, 26. Helm, 31. Mantha, 36. Witkowski, 45. Larkin.

Calgary - San Jose 7:5 (1:4, 4:1, 2:0)

Branky: 13. a 40. Gaudreau (na druhou Frolík), 28. Phillips, 30. Monahan, 33. Tkachuk, 46. Bennett (Frolík), 59. Czarnik - 12. Goodrow, 13. Chartier, 14. Radil, 17. Letunov (Radil), 36. Chmelevski. David Rittich (Calgary) odchytal 30:44 minuty, inkasoval čtyři branky z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 77,8 procenta.

Edmonton - Vancouver 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Branky: 8., 39. a 52. Rattie, 47. a 50. Puljujärvi, 60. Klefbom.