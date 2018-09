Faksa? Sen každého trenéra, chválí mladíka generální manažer Dallasu

Dallas patří mezi bohatší kluby ligy, ve svém středu má útočná esa Jamieho Benna, Tylera Seguina či Alexandra Radulova, přesto klub poslední dva roky chyběl v play off a vyřazovací část ho minula osmkrát z uplynulých deseti sezon. Byl čas na změnu. Tu klíčovou obstaral právě progresivní Montgomery, který chce změnit herní styl mužstva. Sedět by měl právě Faksovi.

„Zatím to je zábava, tréninky jsou tvrdé, hraje se agresivně. Na klukách je navíc hodně vidět, jak jsou hladoví po úspěchu. Jsem rád, že už se zase hraje," chválí třináctka draftu z roku 2012.

Faksa má za sebou zatím nejlepší sezonu v NHL, v 77 zápasech posbíral 33 bodů a potěšilo hlavně 17 gólů. Na konci listopadu zaválel, když zazářil proti Vegas a prvním hattrickem kariéry rozhodl o výhře 3:0. V lednu zase ukázal svou oddanost klubovým barvám, když se proti Floridě v jednom utkání dvakrát popral. Nejvíce ale asi potěšilo jeho 21 kladných bodů v tabulce plus minus, to totiž nikdo z jeho spoluhráčů nedokázal překonat. A například takový Devin Shore jich měl o 51 méně...

Od draftu se český reprezentant každým rokem prezentuje lépe a lépe a v Dallasu si nemůžou jeho přístup vynachválit. „Jeho volbu v prvním kole leckdo zpochybňoval, ale Faksa je prostě jen skvělým příkladem hráčského vývoje," chválí generální manažer Jim Nill.

VIDEO: Takhle vypadal Faksův hattrick

„V tuhle chvíli je to hokejista, který je snem každého trenéra. Je soutěživý, je urostlý a všechno, co chcete, udělá správně. Navíc se dokáže přizpůsobit každé herní situaci," pokračoval v superlativech.

Ty jsou podpořeny fakty z obou stran. Se sedmnácti góly si totiž mladý centr v minulé sezoně vytvořil své maximum, ale ještě více vyniká jeho defenzivní hra. Ne nadarmo skončil v hlasování o Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka ligy s devadesáti hlasy na sedmém místě.

Svou kvalitu dokázal například v únoru, kdy jeden večer jeho formace nastupovala proti útočným špičkám Chicaga a druhý zase proti elitě Pittsburghu. V obou případech Patrick Kane, Phil Kessel a spol. nedokázali v rovnoměrném počtu hráčů na ledě skórovat. „Baví mě bránit nejlepší útočníky světa, ale je to zodpovědnost. Musíte umět hrát chytře," řekl Faksa pro oficiální stránky klubu.

Mezi hráči, kteří hráli minimálně 60 utkání byl Faksa na ledě za hry 5 na 5 průměrně při 1,51 gólu na zápas. To byla třetí nejlepší bilance v soutěži. „Když se bavíte s ostatními trenéry a soupeři tak slyšíte, že už vědí, kdo to je a moc dobře ví, jak nepříjemné je proti němu nastupovat," chválí Nill.

Tím, co chce Faksa přesto dál pilovat, je hlavně útočná část hry. Nejde mu jen o obranu, baví ho totiž také útočení. S procentuální úspěšností střelby 14,4% byl druhým nejlepším hráčem mužstva o půl procenta za kapitánem Jamie Bennem. Teď to chce víc střílet.

„To je fakt, to jsem dělal málo. Moc jsem přihrával," řekl Faksa, kterého předběhli v počtu střel na bránu i obránci John Klingberg, Esa Lindell a Stephen Johns.

Jeho cíl pro další měsíce je nicméně jasný a podepsal by se pod něj určitě každý hráč Stars. Jde o postup do play off. „Věřím, že letos bychom mohli jít fakt daleko," burcuje.