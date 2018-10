České příběhy v NHL: Pastrňák je nová modla, Mrázek má ideální klub

Kdo bude v nové sezoně dělat českým fanouškům radost? • FOTO: Koláž: iSport.cz Dřív to byl fenomén vyžlucených písmenek na teletextu. Ráno jste sedli k televizi a hledali, kolik Čechů v noci sbíralo body. Doba je jinde, stejně jako v NHL už nejsou Jaromír Jágr či Dominik Hašek, netáhne už ani teletext. Takže? Tady vám nabízíme pět českých příběhů, proč ráno brouzdat po internetu a hledat, co se v noci za mořem stalo, kdo dal góly a kdo jim zabránil. David Paštrnák a spol. si říkají o vaši pozornost. Česká stopa muže být hodně výrazná.

Pastrňák: hokej ho baví, bavte se s ním David Pastrňák • Foto Profimedia.cz On je teď novou českou modlou. Baví vás na ledě, na sociálních sítích, při rozhovorech. David Pastrňák je hráč, se kterým není nuda. Nejúžasnější je, že jeho občanka hlásí pořád jen 22 let. Pořád se zlepšuje. Dost lidí si před rokem touhle dobou drbalo bradu: překonat 34 gólů, 70 bodů a ještě hrát pod tlakem nové šestileté smlouvy na 40 milionů dolarů? To bude fuška. Pro Pastrňáka ne. Jen zábava, žádný stres. Dotáhl se na 35 gólů a 80 bodů. Čeká ho další sezona v osvědčeném triu s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem. Čech se pomalu stává i globální hvězdou, NHL z něj udělala jednu z tváří kampaně v Číně. Dokonce se tam prodává nápoj s Pastrňákovou tváří na obalu. „Je to takové hodně sladké mléko pro děti. Říkají mu Pasta-Milk, je na něm můj obrázek," vykládal pro oficiální web soutěže. Pastrňákovy sezony v Bostonu: 2017/18, 82 zápasů, 80 bodů (35+45) 2016/17, 75 zápasů, 70 bodů (34+36) 2015/16, 51 zápasů, 26 bodů (15+11) 2014/15, 46 zápasů, 27 bodů (10+17)

Nečas a spol.: teenageři budou na lovu Martin Nečas • Foto Profimedia.cz Taková věc se ještě nikdy nestala, Česko má za mořem čtyři teenagery, čtyři potenciální hvězdy svých týmů. Filip Zadina (Detroit) s Martinem Kautem (Colorado) dostali ještě umístěnku na farmu, aby v 18 letech dozráli a zvykli si. Do NHL se nejspíš podívají taky, ale třeba až po MS do 20 let, kam by mohli vyrazit jako opory českého národního týmu. Na šampionát dvacítek se prakticky určitě nepodívají Filip Chytil s Martinem Nečasem. Mají velkou šanci začít v prvních dvou formacích New York Rangers respektive Caroliny. Oba týmy jsou teď v přestavbě, takže ideální čas pro mladé hráče, aby na sebe upozornili. „Je důležité nevnímat nějaký tlak, jen jdete ven a zkusíte každý večer hrát nejlépe, jak dovedete," rozebíral svoji roli se zámořskými novináři Nečas. Klidně z něj může být nováček roku, v přípravě se jevil extrémně dobře. Nejlepší čeští nováčci za posledních 30 let: 1. David Volek (NY Islanders), 1988/89, 59 bodů(25+34) 2. Ondřej Palát (Tampa Bay), 2013/14, 59 bodů(23+36) 3. Jaromír Jágr (Pittsburgh), 1990/91, 57 bodů (27+30) 4. Jiří Hrdina (Calgary), 1988/89, 54 bodů (22+32) 5. Martin Ručinský (Quebec), 1992/93, 48 bodů (18+30)

Voráček: v zádech s chlupatou bestií Jakub Voráček • Foto AP Photo/Tom Mihalek Před sezonou Philadelphia představila nového maskota, rezatou a chlupatou příšeru jménem Gritty. Internet hned zaplavily fórky, že je to Jakub Voráček v dubnu nebo květnu, když se přestane holit. „Jako kdybych se díval do zrcadla," s úsměvem řekl reportérce ze stanice NBC. Flyers každopádně budou doufat, že až začne play off, Voráček bude pořádně zarostlý, to by znamenalo, že všechno šlape, jak má. Českého útočníka čeká nejspíš další sezona bez kamaráda Clauda Girouxe, trenér už minulý rok dvojici rozdělil a vyplatilo se, výkon Flyers se zvedl, oba útočníci posbírali víc bodů než spolu. Ted by měl mít Voráček na levém křídle Jamese van Riemsdyka, střelce, který dorazil z Toronta. Ideální scénář zní, že Čech bude ládovat kanón a Američan pálit. Voráčkovy sezony ve Philadelphii: 2017/18, 82 zápasů, 85 bodů (20+65) 2016/17, 82 zápasů, 61 bodů (20+41) 2015/16, 73 zápasů, 55 bodů (11+54) 2014/15, 82 zápasů, 81 bodů (22+59) 2013/14, 82 zápasů, 62 bodů (23+39) 2012/13, 48 zápasů, 46 bodů (22+24) 2011/12, 78 zápasů, 49 bodů (18+31)

Mrázek: s Hurricanes trefa jackpotu Petr Mrázek • Foto AP Photo/Nick Wass Z 31 možných destinací trefil Petr Mrázek jackpot. Většina týmů má brankárskou jedničku, přes kterou vede cesta do pořádného kopce. Ne tak v Carolině. Scott Darling plnil roli dvojky při posledním triumfu Chicaga, v poslední sezoně však poznal, jaká je to fuška, když na vás spoléhá celý tým. Pro Mrázka jsou Hurricanes ideálním klubem. Tady má možnost ukázat, že se v Detroitu i Philadelphii spletli. Že není problémový gólman s nevyrovnanými výkony, ale brankář, který umí vyhrát důležitý zápas. „Nehrajeme na jedničku a dvojku, rozhodne výkonnost," prohlásil před týdnem trenér brankářů Mike Bales. Pro 26letého gólmana je to jedna z posledních šancí dokázat, že má na pozici jedničky v NHL. Pokud ji využije, může v týmu s hromadou talentu udělat slušnou kariéru. Mrázkovy sezony v NHL: 2017/18, 39 zápasů, 90,2 % 2016/17, 50 zápasů, 90,1 % 2015/16, 54 zápasů, 92,1 % 2014/15, 29 zápasů, 91,8 % 2013/14, 9 zápasů, 92,7 % 2012/13, 2 zápasy, 92,2 %