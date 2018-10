McDavid dopsal kolínskou pohádku: Hokej na velkém hřišti je jako fotbal

Řekněte, nechystali jste se, že vítěznou branku připravíte spíš pro Leona Draisaitla?

„To by byl skvělý příběh. Ale jejich obrana dlouho odolávala, nebylo proč otálet. A v tu chvíli s námi nebyl na ledě. Chtěli jsme to ukončit a využili příležitosti, jakmile se naskytla.“

Sám jste v zápase přihrál na dva góly, Leon to celé zahájil před první brankou Oilers. Jak jste ten moment prožíval vy?

„Parádní moment nejen pro něj, ale i pro nás, když jsme viděli, co se tady hlavně kolem něj děje. Nastoupil před vlastními diváky, ti ho skvěle přijali, myslím, že mu to i přáli, i když to byl gól proti domácímu týmu. Ale zážitek to byl skvělý pro nás pro všechny.“

Soupeř vás třikrát připravil o vedení a zápas se musel nastavovat. Jak se vám tým Žraloků jevil?

„Ještě před zápasem jsem řekl, že jsou docela dobře koučovaným týmem. Myslel jsem to v legraci. Ale teď bych to rád zopakoval znovu, i když mluvím úplně vážně. Tvrdě dřeli, mají dobrou herní strukturu, bojovali jako tým, prali se o to až do konce. Bylo vidět, že proti nám měli velkou motivaci, třikrát vyrovnali náš náskok. Moc nám toho na ledě nedarovali, dobře bránili. Ale taky jak už jsem několikrát řekl, na velkém hřišti je to úplně jiná hra. Je to jako hrát fotbal, je to hodně propracované. Nicméně oni do toho šli s velkým nasazením a byli odměněni vyrovnáním.“

Líbila se vám německá kulisa?

„Fanoušci byli neuvěřitelní. Strašně hluční, neustále povzbuzovali, křičeli, bubnovali, zpívali. Nejen když padnul gól, ale jakmile se něco na ledě dělo. Nikdy jsem nezažil, aby obecenstvo vyvolávalo jména hráčů. Ale bylo to zábavné, občas jsme se pár věcem i pousmáli. Tak to ovšem v Evropě obvykle bývá. Myslím, že lidi byli perfektní, bylo vidět, jak se na ten zápas těšili. Chtěli vidět nás jako tým NHL, Leona a Tobiho (Rieder). Děti doma se dívaly, snad jsme jim udělali radost. I my jsme si to užili.“

V Kolíně nad Rýnem jste strávili čtyři dny, Leon Draisaitl vás protáhl městem. Užil jste si i tohle?

„Je to nádherné město, plné historie. Máte pravdu, Leon nám dělal průvodce a trochu nás tu provedl, ukázal zajímavá místa jako katedrála, taky pomáhal třeba s překládáním, když jsme se někde nemohli domluvit. Kolín jsme si prohlédli a užili si to, stejně jako zápas.“

V sobotu vás čeká první ostré utkání v Göteborgu proti New Jersey. Co očekáváte od něj?

„Bude to velký zápas, už se moc těšíme, až sezona vypukne. Navíc začínáme v Evropě, takže to nás čeká další zajímavý zážitek. Ale nic to nemění na tom, že chceme dobře začít a ten zápas vyhrát, získat první dva body, abychom se měli od čeho odpíchnout.“