Mrázek a Carolina? Uspějeme, když budou gólmani aspoň průměrní, ví GM

Jak vypadal výkon českého gólmana v bráně Caroliny? Hodně slušně. Neměl sice tolik práce jako jeho protějšek Thomas Greiss, ale musel řešit několik zapeklitých situací. Párkrát zazářil, pomohla mu také tyč a jednou i spoluhráč Sebastian Aho, který vytáhl puk mířící za brankovou čáru.

Canes byli v zápase favority a také to předváděli, jen ta střelecká potence je třeba ještě vylepšit. Ale každý hráč domácího mužstva si dokázal připsat aspoň jednu střelu na bránu, to nového trenéra domácího mužstva Roda Brind´Amoura potěšilo. „Dobře jsme se hýbali a šlo nám to dopředu. Pokud budeme takhle hrát každý den, máme slušnou šanci," hodnotil pro NHL.com.

K tomu všemu patří také kvalitní výkony podávané v brankovišti. Ty byly podle mnohých v posledních letech postrádány. Klec Hurricanes hlídal od roku 2005 Cam Ward, jehož žezlo měl v minulé sezoně převzít Scott Darling. Ten ale s pozicí jedničky bojoval a veterán ho mnohdy přehrál.

Jenže Ward je teď pryč, vedení klubu s ním do budoucna nepočítalo, nechalo ho odejít do Chicaga a raději hledalo někoho mladšího, kdo by se mohl s Darlingem doplňovat. Mrázek byl ideálním kandidátem.

„Hned první den otevření trhu s volnými hráči jsem Petrovi volal a mluvili jsme spolu asi půl hodiny," vzpomínal Waddell v rozhovoru pro The Athletic. „Řekl mi: Done, poslední sezona mi moc nevyšla a chci šanci si zase vybojovat pozici jedničky. Chci jen roční kontrakt na 1,5 milionu dolarů," vybavuje si dál Waddell.

„Mohl být klidně jako ostatní gólmani a říct si třeba o 2-3 miliony na tři roky, ale bylo vidět, že mu jde hlavně o šanci a ne tolik o peníze," potěšilo šéfa mužstva.

V tuto chvíli bývalý gólman Detroitu a Philadelphie šéfuje bráně Caroliny, pomohlo mu k tomu ale také zranění Darlinga, který bude několik týdnů mimo. Pro Mrázka, kterému klub pořídil náhradu v podání veterána Curtise McElhinneyho z Toronta, je to obrovská šance vytvořit si neotřesitelnou pozici.

Pro celý klub by zase stabilní výkony mužů s maskou znamenaly to, že vítěz Stanley Cupu z roku 2006 by se slavné trofeji znovu mohl aspoň přiblížit. Ví to i Waddell.

„Nechci na tuhle pozici vyvíjet příliš mnoho tlaku, ale pokud naši gólmani budou aspoň průměrní, budeme mít velkou šanci se do vyřazovací části dostat," uzavřel.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - NY Islanders