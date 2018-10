Amsterdam je před Čínou. NHL chce vozit svoji show do Evropy častěji

Parádní, bouřlivá atmosféra, plné haly a nádherné destinace jako letos Kolín nad Rýnem či švýcarský Bern. Špičkový hokej spojený s poznáváním. Nadšení byli diváci i účinkující. NHL si nejspíš najme cestovku a bude vyvážet svoji show do Evropy častěji a ve větší míře.

Utkání základní části se už hrála v Praze, Londýně, Berlíně, Stockholmu a Helsinkách. Celky New Jersey a Edmontonu se v sobotu střetnou v Göteborgu, v listopadu je budou dvojzápasem ve finském hlavním městě následovat Florida s Winnipegem. A přibudou možná dokonce méně tradiční místa, kde hokej tolik nezakořenil.

Už podruhé za sebou se hrály přípravné zápasy v Číně, letos do nejlidnatější země světa zavítaly týmy Bostonu a Calgary. Zástupce šéfa NHL nevyloučil, že se liga chce ukázat i jinde. Pobídl ho k tomu dotaz, zda se soutěž v budoucnu chystá třeba Amsterdamu.

„To je jistě náš konečný cíl,“ připustil druhý muž nejlepší ligy světa. „Musíme ale rozlišovat. Máme tady dobře zavedené trhy a ty, kde je hokej významným sportem, ale nemusí patřit mezi ty úplně nejoblíbenější. Potom tu jsou ještě trhy, kde chceme, aby se hokej významným sportem stal. A tam chceme zasadit semínka. Amsterdam je v tomhle ve srovnání s Čínou trochu napřed. Hokej tam je známý sport, my můžeme pomoct v tom, aby ještě víc zakořenil a rozšířil se mezi co nejvíc lidí. Ano, začneme se tím průběžně zabývat,“ odpověděl Daly.

Základní část NHL v Evropě 2007 Londýn: Los Angeles - Anaheim 4:1 a 1:4

2008 Praha: Rangers - Tampa Bay 2:1 a 2:1, Stockholm: Pittsburgh - Ottawa 4:3p a 1:3

2009 Helsinky: Florida - Chicago 4:3n a 0:4, Stockholm: St. Louis - Detroit 4:3 a 5:3

2010 Helsinky: Carolina - Minnesota 4:3 a 2:2n, Stockholm: San Jose - Columbus 3:2 a 2:3p, Praha: Phoenix - Boston 5:2 a 0:3

2011 Helsinky: Buffalo - Anaheim 4:2, Stockholm: Los Angeles - Rangers 3:2p, Stockholm: Anaheim - Rangers 2:1n, Berlín: Buffalo - Los Angeles 4:2

2017 Stockholm: Ottawa-Colorado 4:3p a 4:3

2018 Göteborg: New Jersey-Edmonton, Helsinky: Florida-Winnipeg

Kam se podívá NHL nejdřív, o tom se podle něj musí teprve rozhodnout. Z první návštěvy Kolína nad Rýnem však byl zástupce šéfa ligy nadšený. Uchvátilo ho už to, jak před hotelem čekaly desítky lidí, lačných aspoň zahlédnout hokejové modly. K úspěchu výsadku jistě hodně přispěl příběh otce a syna Draisaitlových, kteří se v zápase Kölner Haie s Edmontonem postavili proti sobě. I když nejen ten.

„Akce jako NHL Global Series pomáhají posílit význam našeho sportu a pozvednout hokej jako takový. Když se navíc povede něco jako v Kolíně, že přivezeme tým s pravděpodobně nejlepším německým hokejistou, našemu úsilí to nesmírně pomáhá. Podobně bychom chtěli postupovat i nadále. I kvůli tomu jsme se rozhodli zamířit právě sem. Co jsem slyšel od Oilers, jak si to užili a jak je přijala zdejší komunita, bylo to vítězství,“ uvedl.

Superhvězdy jako Connor McDavid nebo Draisaitl byly jistě samy o sobě velkým tahákem. Nadšení při středečním duelu dosáhlo hmotného skupenství, všichni se bavili. Diváky těšila nevšední návštěva, hráče zase publikum reagující bouřlivěji a hlasitěji. Sami tohle zažili možná při play off, i když toho si zrovna Oilers v posledních letech moc neužili.

Jenže je rozdíl sledovat duel s místními oblíbenci a zápas NHL o body na neutrální půdě. Třeba v Praze svého času vládla komorní atmosféra, jako by diváci čekali kdoví co. Možná přistání UFO. Edmontonský kouč Todd McLellan byl v tomhle ohledu zdrženlivý, byť z jiného důvodu.

„Pro hráče by zápasy v Evropě byly těžké vzhledem k jinému času. Je to tedy v budoucnu reálné? Třeba se jednou dočkáme celých sérií zápasů, zámořských tripů. Ale pro tým z Východního pobřeží je to jiné než pro mužstvo, kde je rozdíl dokonce osm hodin. V tom platíme daň,“ připomněl trenér Oilers.