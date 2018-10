Učitel na tribuně, Montreal vstoupil do sezony bez Plekance. A úspěšně!

Jednomu chyběla dvě utkání do čtyřciferného počtu zápasů v NHL, druhý zase odehrál 622 duelů v řadě. Podle statistik muži, na něž by většina trenérů spoléhala. Přesto zůstali útočník Tomáš Plekanec a obránce Karl Alzner při vstupu Canadiens do nové sezony na tribuně. „Vybrali jsme dvacet nejlepších hráčů,“ vysvětloval kouč Claude Julien své rozhodnutí, proč vynechal ze sestavy zkušené duo.

Překvapivý tah zabral, Montreal vyválčil na ledě papírově silného Toronta bod (2:3p). A co víc, ve druhém duelu v Pittsburghu přejel Crosbyho partu výsledkem 5:1. I v tomto případě byli Plekanec s Alznerem jen v hledišti.

„Dospěl jsem do určité fáze kariéry. A ať už jsem v sestavě nebo ne, snažím se pomoct mladším klukům, když vidím něco, v čem by se mohli posunout,“ líčil Plekanec svůj postoj k situaci pro web The Athletic.

I proto proti němu stanul po jednom z tréninků nad bodem pro vhazování Jesperi Kotkaniemi. Trojka letošního draftu si proklestila cestu do hlavního kempu a postupně objevuje složitosti postu středního útočníka v NHL. A v tomto ohledu si zřejmě nemůže přát lepšího mentora, než je Plekanec.

Ten se chopil role učitele a vysvětloval osmnáctiletému nováčkovi, jak vyzrát na soupeře a vyhrát puk na svého obránce. „Na druhou stranu, máme spoustu trenérů, kteří mladým předávají spoustu informací. Nesmí zase slyšet příliš mnoho věcí najednou,“ snaží se jediný třicátník mezi útočníky Canadiens nepřehánět svoji dočasnou roli.

Finský mladík však není tím, kdo Plekancovi na startu nového ročníku uzmul roli, kterou vykonával v minulé sezoně. Úkoly na vhazování v obranném pásmu či při hře v oslabení nyní patří primárně Phillipu Danaultovi, který do Montrealu přišel v únoru roku 2018 a který už v předchozích sezonách prokazoval své defenzivní schopnosti.

Právě on absolvoval v utkáních proti Torontu a Pittsburghu polovinu všech buly v obranném pásmu Canadiens a spolu s Matthewem Pecou strávili nejvíce času na oslabení, v němž Montreal inkasoval pouze jednou ze šesti početních výhod soupeře.

Ani tříbodový zisk z dvou duelů se silnými soupeři však neznamená, že Plekancova anabáze na tribuně bude pokračovat. Canadiens mají před sebou čtyři utkání na domácím ledě – a právě tam může trenér Julien nejlépe využít Plekancovy defenzivní schopnosti.

S výhodou domácího prostředí se pojí i možnost druhého střídání, tedy možnost nasazovat hráče podle toho, koho pošle na led soupeř. Právě v tom Plekanec exceloval v play off v dresu Toronta, když v sérii s Bostonem úspěšně strážil trio David Pastrňák, Patrice Bergeron, Brad Marchand.

Strach z toho, že by Plekanec navždy zůstal pod metou tisíce odehraných utkání, je tedy spíše lichý. Montreal sice vstoupil do sezony na výbornou, nicméně postupem času bude potřebovat Plekancovy zkušenosti a schopnosti. Ze čtyř centrů, na které Julien vsadil ve dvou venkovních zápasech, nedosáhl žádný alespoň poloviční úspěšnosti.

Možná i proto Julien nepřeceňoval bodový zisk. „Jsou to jen dva zápasy z 82. Máme za sebou dobrý trip, ale je před námi ještě spousta hokeje. Musíme zůstat nohama na zemi a pracovat na tom, co nám pomůže vyhrát následující zápasy,“ prohlásil kanadský trenér na tiskové konferenci po výhře na ledě Penguins.