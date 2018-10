Tajfun Pastrňák. Kupa palačinek jako recept na body. Proč ho cení trenér?

Marchand k výhře v prvním domácím střetnutí sezony (rychta 0:7 s Washingtonem a vítězství nad Buffalem 4:0 proběhly mimo zdi TD Garden) přispěl třemi asistencemi a největší haló bylo kolem Bergerona, autora hattricku a jednoho geniálního pasu.

Ten mohlo 17.565 fanoušků zřít v čase 56:31, když kanadský centr uvolnil krásným bekhendem od levého mantinelu u protější tyče Pastrňáka - 5:2 pro Bruins. Pro Senators vykřesal naději v 58. minutě Bobby Ryan, ale 98 sekund před koncem pečetil výsledek trefou z poloviny hřiště do prázdné branky Pastrňák.

VIDEO: Podívejte se na krásnou příhru Bergerona na Pastrňáka

"Hattrick je samozřejmě úžasný počin, ale ta přihrávka na Pastu? Tu jsem vůbec nepochopil, musím si s ním o tom promluvit, abych příští zápas mohl něco takového také předvést," nechal se v rozhovoru pro klubový web slyšet užaslý veterán David Backes.

"Bergeron je prostě fantastický hráč, fenomenální. Když ho sleduji, jak je napojený na ostatní hráče ve své lajně, které dělá lepšími, musím před ním smeknout. Bojuje na každém centimetru ledu, nejen dopředu, kde to je někdy jednoduché, ale také při obranné hře. V místech, kde to sakra bolí," dodal Backes, který k Bruins přišel ze St. Louis v roce 2016.

Řada lidí přitom měla pochybnosti, v jaké formě 33letý Bergeron zkraje ročníku bude. Rekonvalescence po operaci třísel nešla tak rychle, jak se čekalo, a rodák z L'Ancienne-Lorette v Québecu neabsolvoval žádný předsezonní přípravný zápas. Na škodu? Vůbec ne, zatím ve třech odehraných duelech nasbíral šest bodů (4+2) a je čtvrtý v kanadském bodování soutěže. První Auston Matthews má 5+3.

"Je to šílené, zřejmě vůbec nemusí trénovat, a bude pořád skvělý. Závidím mu, pro nás strašně důležitý hráč," ocenilo Bergerona jeho pravé křídlo Pastrňák.

O jedenáct let mladší Čech z Bergeronovy hry samozřejmě profituje. "Naučil jsem se díky němu dělat na ledě správná rozhodnutí, vracet se a hrát dobře v obraně. To je rozhodně moje největší slabina, na které s Bergym pracuju, je to vítěz Selkeovy trofeje pro nejlépe bránícího útočníka, takže mi má hodně co dát," uvedl havířovský rodák, který se proti Ottawě dočkal ocenění pro druhou hvězdu večera.

"Hodně mi v defenzivě pomohl a díky tomu se s pukem ve vlastní třetině cítím mnohem líp, vím, co mám dělat. Nevyhnu se chybám, ale zatím jsem spokojený," dodal Pastrňák, jenž si připsal čtyři kladné body do statistiky plus/minus.

Utkání Bruins se Senators se hrálo netradičně hodinu po poledni. "Dal jsem si k snídani vajíčka a kupu palačinek, cítil jsem se na hřišti silnější a těžší, měli bychom takhle brzo hrát častěji," uculoval se před novináři Pastrňák.

Slovo závěrem bude patřit trenérovi. Ofenzivní trio Bergeron, Marchand, Pastrňák si Bruce Cassidy nemůže vynachválit. "Bergy ostatní vede, v lize už je hodně dlouho. Marchy do této role dorůstá. Větším lídrem se stává i Pasta, když hraje všestranně. Je velmi zodpovědný," těší kanadského kouče.

Předloni Bruins uhráli v play off jedno kolo, v poslední sezoně dvě a letos míří ještě výš. Mají ale hodně mladý tým, který potřebuje vzory. Jedním z nich by měl být Pastrňák. "Budou vzhlížet ke klukovi, jako je Pasta. Přesně jím by za pár let chtěli být - hráčem, který dokáže pravidelně skórovat. Největší změny u Pastrňáka jsem si všiml v tom, jak hraje na obou koncích kluziště a jakou důvěru si od všech vysloužil," uzavřel Cassidy.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Bostonu s Ottawou