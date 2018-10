Chytil mění centra za křídlo. Moc mi tu pomáhají, chválí si Rangers

Přestavba - nepříjemný termín, který v NHL většinou znamená pár let bez většího úspěchu. New York Rangers v sezoně 2017/18 po sedmi letech poprvé nepostoupili do play off a tuhle sérii si pravděpodobně prodlouží. Na úvod ročníku prohráli čtyři zápasy z pěti, ale pilně pracují na tom, aby hráči tradičního klubu neodcházeli do šaten po zápase s nakládačkou na kontě a aby mladé tváře zrály v budoucí lídry. Například Filip Chytil.