Ze dna až na špičku. Rattie byl odepsaný, teď kouzlí vedle McDavida

Rattie prošel zámořským výběrem talentů těsně za sadou těch nejlepších. V roce 2011 ho první kolo minulo, ale v tom druhém si ho z dvaatřicáté pozice vybral tým St.Louis Blues. Brzy to vypadalo, že půjde o jackpot. Kanaďan totiž v první sezoně po draftu nasbíral za Portland Winterhawks 121 bodů v 69 zápasech a následující rok jich přidal 110.

Pomalu se tak začalo proslýchat, že Blues roste mezi juniory střelecký talent. V ročníku 2013/14 už dal parádních 31 gólů mezi dospělými v AHL a byl čas borce implementovat do velkého týmu. V klubu si malovali, jak on a Vladimír Tarasenko vytvoří jednu z nejnebezpečnějších dvojic soutěže.

Jenže to se nikdy nepovedlo, Rattie naskakoval v NHL jen na pár zápasů a v lednu 2017 si ho pak z listiny volných hráčů stáhla Carolina. Na krátkou chvíli. Po pěti zápasech a dvou nahrávkách si ho Blues o měsíc zpět vzali zpátky.

V roce 2017 se pak rodák z Calgary vydal do města, které je v jeho domovině krajně neoblíbené, do Edmontonu. Tam nejprve hrál jen na farmě v Bakersfieldu, ale na konci února povýšil a u Oilers začal řádit právě vedle McDavida. A to tak, že po devíti bodech v patnácti zápasech začal být plán příjemně načrtnutý. Zkusme je vedle sebe i v příští sezoně!

„Hraní vedle Connora? Myslel jsem na to každý den," řekl Rattie v rozhovoru pro SportsNet na startu záříjového kempu. „Na to přece musí myslet každý, však se podívejte, co to je za hráče! Každý by vedle něj chtěl nastupovat," pokračoval Rattie.

„Bylo úplně jedno, jestl jsem byl na ledě, nebo v posilovně, prostě kdekoliv jsem v létě byl, jsem myslel na to, abych si tuhle pozici udržel," přiblížil Rattie svůj pohled na věc. „Pokud se mi to podaří, udělám všechno pro to, abych se na této pozici udržel," pokračoval.

Začal s tím už během přípravných utkání. Vedle McDavida odehrál čtyři, připsal si v nich jedenáct bodů (7+4) a tahle dvojice ovládla kanadské bodování celé přípravy. Na to se samozřejmě hodně dobře koukalo trenéru Toddu McLellanovi, kterému test s Rattiem vedle kapitána vyšel.

VIDEO: Rattieho hattrick v přípravě proti Vancouveru

„Tohle byla možná jeho úplně poslední příležitost uspět a on ji zvládl. Přitom pokud bychom v minulé sezoně byli v tabulce vysoko, jak jsme očekávali, asi by ji nedostal," zaspekuloval si McLellan a připomněl ročník, ve kterém Oilers nečekaně skončili v Západní konferenci až čtvrtí od konce.

Jeden úkol má tedy za sebou, zasloužil se o to, aby neupadl do zapomění. Ale každý takový příběh může být pořádně krátký, když ho člověk neživí. V sezoně 2018/19 má před sebou další náročný quest.

„Když mě v únoru povolali, říkal jsem si, že musím dokázat, že na to mám. V nové sezoně zase musím předvést, že se v lize dokážu udržet," objasnil chlapík, který také kdysi prohlásil, že vedle McDavida by dokázal hrát i jeho táta.

Start do ročníku má ale zatím trochu pomalejší, na branku čeká a ve třech utkáních stihl jen jednu nahrávku. To nic nemění na tom, že s věkem dokáže lépe a lépe hru číst a rozumět tomu, co všechno hraní na špičkové úrovni obnáší.

„Už vím, že to není jen o střílení branek. Že nemůžu prostě jen naskočit ze střídačky a pálit. Musím jít do prostor, kde to bolí a musím klukům připravovat šance. To je zkrátka nutnost, když hraju v takovém útoku," řekl Rattie, kterého u McDavida doplňuje ještě další jednička draftu Ryan Nugent-Hopkins.

Potvrdí Rattie v sezoně svá slova a předvede, jak herně dospěl?