Krok do OHL se vyplácí. Pekař podepsal nováčkovskou smlouvu s Buffalem

V OHL si Pekař v této sezoně připsal v 10 zápasech 11 bodů za šest branek a pět asistencí. Sezonu mohl strávit i na Miami University v NCAA, ale nakonec se rozhodl pro OHL.

"Chci se soustředit jen na hokej, hrát proti nejlepším hráčům a zlepšovat se. Mohlo by mi to pomoci, abych vyzrál v hráče pro NHL," řekl Pekař klubovému webu Sabres před měsícem.

V minulé sezoně Pekař působil v Muskegonu v USHL, kde byl jako první český hráč v historii vyhlášen nejlepším nováčkem sezony. Připsal si v 56 zápasech 54 bodů za 14 branek a 40 asistencí.

Do zámoří odešel už v roce 2015 z Liberce a hrál v soutěžích do 16 let za Jimmy Johns v NJPHL a Oakland Grizzlies v T1EHL. Na dubnovém mistrovství světa do 18 let v Rusku byl s pěti body za gól a čtyři přihrávky ze sedmi utkání čtvrtým nejproduktivnějším českým hráčem.