Kovář nevzdává boj o NHL! Podepsal zkušební kontrakt na farmě Bostonu

Kovář uzavřel 9. července jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders, ale místo v kádru nezískal. Na začátku října jej Islanders formálně poslali na farmu, ale nedali mu tam příležitost o premiéru v NHL dál bojovat.

Před týdnem jej zařadili na takzvaný bezpodmínečný seznam volných hráčů, odkud si jej jiný zájemce nevybral a klub s ním ukončil kontrakt. Kovářova touha prosadit se do nejlepší ligy světa ale pokračuje. "Zájem má Boston. Jelikož Honza dlouho nehrál, začne na farmě v Providence, kde podepsal zkušební smlouvu," řekl serveru hokej.cz Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services, která Kováře zastupuje.

Do zámoří se vydal odchovanec Písku po pěti letech strávených v Magnitogorsku jako jedna z hvězd KHL. "Všichni víme, že pro Honzu jde o poslední šanci, jak si zahrát NHL. Takhle to bral v létě a platí to pořád. Když se nedostal do prvního týmu New York Islanders, nechtěl to hned zabalit a odletět do Evropy," doplnil Vůjtek.

Přestože se v médiích v zámoří po Kovářově přesunu na farmu objevila spekulace, že se v Bridgeportu v AHL následně nehlásil, on sám chce o NHL zabojovat i na farmě. "V médiích bylo prezentováno, že odmítl přesun na farmu Islanders. Ale to není pravda. Honza byl připraven tam jít a bojovat. V klubu mu ovšem řekli, že chtějí hrát mladší útočníky. Na farmě může nastupovat pět starších, klub jich měl šest. A Honza byl sedmý," vysvětlil Vůjtek.

Přestože Kovář s Islanders podepsal jednocestnou smlouvu, v klubu dostal šanci jen ve čtyřech přípravných zápasech. Připsal si dva body za gól a asistenci. V bilanci plus/minus byl na nule, inkasoval čtyři trestné minuty a vyslal čtyři střely na branku.

"Je tam samozřejmě zklamání, protože Honza nedostal pořádnou šanci. Sehrál čtyři přípravné zápasy, v nichž si připsal dva body. Pak mu řekli, že ho nechtějí, přitom původní informace hovořily jinak," uvedl Vůjtek.

Kovář do zámoří zamířil s vizitkou hráče, jenž sehrál v základní části KHL 285 zápasů, ve kterých nasbíral 286 bodů za 97 branek a 189 asistencí. Dalších 91 bodů za 32 gólů a 59 přihrávek si připsal v 83 utkáních play off.

Na světových šampionátech si Kovář připsal v 42 duelech 19 bodů za šest gólů a 13 asistencí. V šesti zápasech na olympiádě zaznamenal tři branky a dvě přihrávky. Do Metallurgu odešel v roce 2013 po zisku extraligového titulu s Plzní a dvakrát získal Gagarinův pohár (2014 a 2016).

"Kdyby Honzu nechali hrát deset utkání NHL a pak oznámili, že na to nemá, bylo by to něco jiného. Ale to je prostě Amerika. Já to zažil kdysi v Pittsburghu nebo v Atlantě, totéž mraky jiných hráčů," prohlásil Vůjtek, bývalý reprezentační útočník.

Teď se Kovář bude snažit přesvědčit o svých kvalitách Boston, k jehož oporám patří útočníci David Pastrňák a David Krejčí. "Věděli jsme o určitých jiných variantách, náš zámořský partner Allan Walsh je intenzivně řešil. Boston má o Honzu zájem, ale lidé z vedení ho chtějí vidět hrát. Honza delší dobu neabsolvoval zápasy, nějakou dobu se ani nedostal na led. Potřebuje potrénovat a znovu se dostat do formy. Se situací je srozuměn, na farmu jde s tím, že se popere o první tým," dodal Vůjtek.