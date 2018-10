Plzeň zatím ne. Kovář chce mít jasno v Americe, návrat domů teď neřeší

Co se pro elitního českého centra jevilo jako závod velké šance, končí rozčarováním a ztrátou iluzí. Před dvěma měsíci podepsal Jan Kovář roční jednocestnou smlouvu za dva miliony dolarů (zhruba 45 milionů korun). Bude hrát druhý, třetí útok, přesilovky. To se říkalo. Do základu Islanders se však nevešel, na farmě ho taky nechtěli. Podle oficiálního prohlášení klubu se tam nedostavil s tím, že zvažuje další kroky. Ty však už stoprocentně nepovedou zpátky do newyorského klubu.

Rozklíčovat, proč situace dospěla až sem, to je záhada hlavolamu. V NHL jsou zkrátka někdy věci postavené na hlavu. A můžete mít smlouvu, jakou chcete. Už v ročence The Hockey News, která vzniká ještě před zahájením kempů, byl Kovář zařazen až jako pátý centr. Tahle prognóza se nakonec naplnila. Držme se verze, že písecký rodák v tréninkovém táboře a čtyřech přípravných zápasech (1+1) nepřesvědčil natolik, aby trenéru Barrymu Trotzovi stál za pokynutí prstem. Dopadlo to špatně pro Kováře, teď záleží, jak z neutěšené situace vybruslí.

I po zařazení na seznam nechráněných hráčů pořád platila smlouva s Islanders, kterou by musel nejprve ukončit. Zájemci by se našli, ale až pokud by během 48hodinové lhůty žádný jiný celek nezatahal za udici, byl by volný a mohl zvažovat jiné možnosti. Jeho prioritou přitom dál zůstávala NHL, ovšem nikoli za každou cenu. Až pokud by z nějakého důvodu nepokračoval tam, mohl by uvažovat o návratu. Jiná varianta neexistovala.

„Nemá cenu něco komentovat, víc řekneme, až jestli se něco podaří,“ řekl hráčův zástupce Michal Sivek. Stejným způsobem chápali situaci taky v Plzni. V zámoří nebyl Kovář tématem, které by se cpalo do hlavních zpráv. Spíš se řešilo, zda Mathew Barzal po zisku Calder Trophy pro nejlepšího nováčka nedostane kocovinu a jak při debutu za Islanders zachytal Robin Lehner. V našich zeměpisných šířkách však byly kabiny a pavlače plné spekulací o Kovářově návratu na západ Čech.

„Byl jsem s ním v kontaktu,“ připustil sportovní manažer Tomáš Vlasák. „Ale jinak nevíme nic, čekáme, jak se rozhodne sám, jakým způsobem se to vyvine a jak to všechno dopadne. My bychom to začali řešit až ve chvíli, kdy by to začalo být aktuální,“ sdělil Sportu. Aktuální nebyl ani případný návrat jinam do Evropy.

Kovář není jako Rus Vadim Šipačov, aby se vzpouzel. Nemá zdravotní problémy jako Rick Nash, u nějž se projevují následky otřesu mozku, takže pořád ještě nepodepsal smlouvu. Kovář se jen nevešel do sestavy. To ale neznamená, že se do ní někde vejít nemůže. V New Yorku má dům, auto, nebylo by jednoduché se jen tak sbalit. Nehodlá odcházet z boje, který ještě neskončil. Všechno má svoji posloupnost. Tím pádem Kovář ani neřeší budoucnost v Evropě, dokud ještě nevyřešil svoji budoucnost v Americe.