Nejsi McGregor? ptali se Hronka. Detroit se trápí, ale český obránce jede

Jeden rok v juniorce. Jeden rok na farmě. A teď? Dvacetiletý obránce Filip Hronek rozjel nový ročník v NHL. Zadní řady Detroitu trápí rozsáhlá marodka, takže dostali šanci mladíci. Kdo si pro sebe urve místo, zůstane nahoře. Libora Šuláka už klub poslal na farmu, rodák z Hradce Králové v týmu zůstává dál. V rozhovoru pro deník Sport mluvil i o tom, v čem je těžké stát proti Davidu Pastrňákovi.

Stačilo sedm zápasů, abyste se v NHL už zabydlel?

„Je to něco nového, než čím jsem si procházel do teď. Spíš bych to nazval, že si postupně zvykám.“

Je tenhle proces o to těžší, když Detroit čeká na první výhru?

„Bohužel tohle není nic příjemného. Neužíváte si nástup do NHL, jako kdybychom byli tabulce nahoře. Od začátku sezony jsme nevyhráli. Máme teď hodně kluků, hlavně v obraně, na marodce. Vyšla nám příprava, tam se nám výsledkově dařilo, takže podvědomě asi každý čekal víc i v sezoně. Musíme začít ještě víc makat, abychom špatnou sérii zlomili.“

I kvůli velké marodce hrajete v nováčkovské sezoně přes dvacet minut na zápas, chodíte na přesilovky. Takovou důvěru jste čekal?

„Moc ne a mám z toho radost. Každá minuta je pro mě dobrá v tom, že získávám zkušenosti. Strašně si toho vážím. Je pro mě velká škola, když můžu hrát v Detroitu a nastupovat proti hráčům, kteří v lize jsou.“

S pukem na hokejce vypadáte, jako byste NHL už pár let hrál. Žádný zmatek, dobrá rozehrávka. Máte i sám podobný vnitřní pocit?

„První zápasy byly rozhodně těžší. Postupně se cítím lépe, to je pravda. Doufám, že se do toho dostávám.“

Váš agent vystavil na sociální sítě dvě fotky, na jedné jste vy, na druhé zápasník v MMA Conor McGregor a jste k nerozeznání. V Detroitu si už všimli, jak jste si podobní?

(usměje se) „V kabině ne, tam je klid. Ale v hotelu už jsem to zažil.