Sága Nylander: evropská odbočka v Rakousku, Znojmo by ale bylo risk

Celé Toronto řeší ságu okolo Williama Nylandera. Kdy konečně podepíše 22letý útočník nový kontrakt? A za kolik? Švédská hvězdička si mezitím odskočila do Rakouska, kde absolvovala několik tréninků s týmem Dornbirner EC.

Jak k tomu vlastně došlo? Hlavním faktorem byla Nylanderova schůzka s generálním manažerem Maple Leafs Kylem Dubasem, k níž mělo dojít ve středu v Curychu a o níž jako první informoval web Toronto Sun. Právě setkání na neutrální půdě mělo rozvířit stojaté vody a přiblížit obě strany dohodě.

Výlet do Dornbirnu, který leží zhruba 120 kilometrů od největšího švýcarského města, také nebyl náhodný. Město ležící nedaleko Bodamského jezera totiž vedle hokejové haly disponuje tenisovým klubem, kde se v tomto týdnu připravovala jeho sestra Jacquline Nylanderová Alteliusová.

Tým, v němž působí také český útočník Radek Číp, dočasnou posilu pochopitelně přijal. Nylander nafasoval černý tréninkový dres s buldokem, kterého má klub ve znaku, a absolvoval s mužstvem několik tréninkových jednotek.

Start proti Znojmu nebude riskovat

„Když se mě na to náš generální manažer zeptal, trvalo mi zhruba tři vteřiny, než jsem ze sebe vymáčkl: Určitě!“ vyprávěl pro web Sportsnet hlavní trenér Dave MacQueen, který v devadesátých letech působil jako asistent trenéra Tampy Bay.

Rakouský celek po čtyřech výhrách na úvod nové sezony EBEL prohrál šestkrát v řadě, posila takového kalibru by se mu tedy jistě hodila. Již dnes nastoupí Dornbirn na domácím ledě proti Znojmu, Nylanderův start je však nepravděpodobný.

Švédský talent by příliš riskoval, v sázce jsou miliony, o které se již několik měsíců handrkuje s vedením Maple Leafs. Navíc by se tím změnilo i jeho postavení pro případ, že by nakonec podepsal v NHL s některým ze zbylých třiceti týmů.

Pokud hráč nastoupí po začátku sezony NHL v některém z evropských celků, musí následně po podpisu smlouvy v NHL projít listinou volných hráčů, odkud si jej následně může stáhnout bez náhrady jiný klub.

Jedinou výjimku má v tomto případě klub, který má hráče zapsaného na tzv. reserve listu, který čítá devadesát jmen a jehož součástí jsou i chránění volní hráči, na něž má klub práva a kteří dostali kvalifikační nabídku, což je právě případ Nylandera.