Šok pro rodiče a číslo od maskota. Brankář McAdam kryl záda v NHL

Blesková akce nastala kvůli zranění Frederika Andersena, týmové jedničky Toronta. Proti Los Angeles (4:1) poslali do brány dvojku Garreta Sparkse a bylo třeba narychlo povolat „emergency“ gólmana. Kasimir Kaskisuo, jednička farmářského týmu Marlies v AHL, je také zraněný. Takže volba překvapivě padla na McAdama.

Počkejte, volá šéf

Mladý brankář měl zrovna videohovor se svými kamarády z městečka Perkasie ve státě Pensylvánie, odkud pochází. Najednou na displeji uviděl další hovor. Mike Dixon, vedoucí operací Toronta Maple Leafs v nižších ligách. Potřeboval McAdamovi sdělit, že zrovna povýšil. A to pořádně. Až do NHL.

„Samozřejmě, že to byl šok,“ líčil McAdam pro Sportsnet. Po telefonátu s Dixonem se vrátil k videohovoru a všem přátelům ohromnou novinu sdělil. „Pak jsem hned volal rodičům. Skoro jsem jim přivodil infarkt.“ Není divu. McAdam v aktuální sezoně odchytal pouze jedno utkání za Newfoundland Growlers v ECHL. Dostal dvě branky, úspěšnost zákroků měl 91,3 %.

„Docela mě to zaskočilo, ale zároveň to bylo opravdu skvělé. Nemohl jsem se přestat usmívat. Najednou bylo všude kolem mě tolik neskutečně zkušených hráčů!“ líčil McAdam, pro kterého měl záskok v Torontu ještě jednu „pohádkovou“ rovinu. Právě v hale Maple Leafs byl jako dítě vůbec poprvé na hokeji. „Jeli jsme do Toronta navštívit přátele, Leafs hráli proti Ottawě. Je to docela zvláštní náhoda.“

Není číslo 60 zabrané?

Na střídačce McAdam zaujal fanoušky i číslem na zádech. Šedesátku na dresu totiž ve více než stoleté historii klubu nosila pouze jedna postava - maskot Carlton the Bear. „Počkat, není tohle číslo náhodou zabrané?“ žertovali fandové na sociálních sítích. „Tak to jsem v unikátní společnosti,“ smál se brankář. „Nosil jsem už milion čísel, většinou si jej změním společně s klubem, rád je střídám. U Marlies mám přiděleno číslo 50, o ligu níž 35.“

Do ostrého zápasu se Eamon McAdam nedostal. Zážitkem pro něj byly už jen tréninky s týmem, který rozjel sezonu skvěle a drží se na špici Východní konference. „Po šesti chycených střelách na tréninku jsem si řekl O.K., tohle je jednoduché. Budu skvělý,“ popisoval s úsměvem. „Potom to ale začalo. Pustil jsem následující čtyři ze čtyř střel. Nejdřív mi dal gól Tavares, několik dalších kluků ho následovalo. Taková byla prostě realita.“

Rodák z Perkasie má zážitek do konce života. Chválil i pohodovou atmosféru v kabině. „Byla to opravdu parádní zkušenost. Je zde spoustu skvělých kluků, o kterých mohu říct, že udělali vše proto, abych se zde cítil jako doma,“ dodal McAdam.