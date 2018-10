Šoumena Ritticha v Calgary zbožňují: Umí tak pět slov, směje se GM

Šestadvacetiletý produkt jihlavského hokeje do zámoří utekl v roce 2016 po výtečné sezoně v extraligové Mladé Boleslavi a pomalu si začal dělat jméno. Po jednom ročníku na farmě ve Stocktonu se postupně začal prosazovat na soupisku Flames a povedenými zákroky se dokázal několikrát dostat mezi ligové highlighty. A už během rozhovorů neměl strach vypustit nějaký ten vtípek.

Spoluhráči si na jeho rozvernou povahu zvykli a Čecha si oblíbili. Například nedávno pobavil ligu oslavou gólu, který ještě ani nepadl. Kamery Ritticha zachytily ve chvíli, kdy jeho spoluhráč Johnny Gaudreau teprve přejel útočnou modrou, gólman už ale měl zvednuté ruce.

„To bylo vážně vtipný," vzpomíná Giordano. „Je to totiž 50 na 50, že budete buď vypadat vážně sebevědomě, nebo vážně hloupě," dodal v rozhovoru pro SportsNet.

Rittich nakonec vypadal jako borec, Gaudreau totiž skóroval a díky gólové oslavě pak byl gólman téměř větší hvězdou než autor trefy v prodloužení. Ale to nevadí, však spoluhráči si to na své brankářské dvojce rádi vyberou. Nejraději ji pošťuchují ve chvíli, kdy se mu podaří lehce zkomolit anglický jazyk.

VIDEO: Rittich je v bráně jistý

Například nedávno, když mu v šatně dělal společnost jeho pes Alvin. „Je to ještě štěně," vysvětloval novinářům. Jenže místo "puppy" (štěně) vyslovil slovo jako "poopy" (poop = vykonávat potřebu). Okolo jdoucí spoluhráči se smáli a bylo veselo. Právě to je jeden z příspěvků účastníka letošního mistrovství světa - umí udržovat dobrou náladu.

„Je to vážně oblíbený chlapík - jen teda nevím, jestli to není proto, že umí jen asi tak pět slov anglicky," smál se generální manažer Brad Treliving, kterého vždy pobaví, jak Rittich umí vtipně zkomolit jeho rodnou řeč.

Oblíbený je muž s číslem 33 samozřejmě také proto, že podává skutečně konstantní výkony. Vloni zastínil nadaného Gilliese a jeho dobré výkony stály také za odchodem očekávané dvojky Eddieho Läcka. V druhém zápase této sezony pak v neděli lapil 44 střel Rangers a vysloužil si start i v další bitvě proti Montrealu.

Tam znovu válel, ale 37 střel bylo tentokrát málo a Flames padli 2:3. V šatně nebyla moc dobrá nálada, a to proto, že Rittich na to byl sám. „Nechali jsme ho tam, není to Bůh, aby chytil všechno," zlobil se Matthew Tkachuk.

Pro Ritticha příjemné slyšet, šatna za ním stojí, spoluhráči ho mají rádi. On je zase rád, když je na něj spoleh. To říkají i letošní procentuální úspěšnost 95% a průměr 1,83 gólu na zápas.

„Nejde ho nemít rád. Na trénincích maká vážně tvrdě a když jde do hry, vždycky nám dá šanci vyhrát," ví Treliving.

A protože o deset let staršímu Smithovi po sezoně končí smlouva, bude v Calgary o čem přemýšlet.