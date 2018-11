13 let kapitánem Bostonu. Chára o Pastovi i Jágrovi: Má cit pro život!

Dvaadvacet a půl minuty. Takovou porci v průměru zvládá při zápase. Pokrývá elitní lajny soupeře, otravuje jim život. Zeptejte se útočníků, jaké to je nastupovat proti němu. Minulý týden při zápase s Philadelphií navíc k tomu přidal i dva góly. „I v mých letech to stále potěší,“ pousmál se obránce Bruins Zdeno Chára, slovenská hokejová osobnost srovnatelná s Jaromírem Jágrem. Ano, i na něj stále vřele vzpomíná.

Jaké to je pro vás, ostříleného veterána, dát dva góly?

„Musím přiznat, že v dnešním hokeji se góly střílejí hrozně těžko. Opravdu to jde ztuha. Zvlášť u obránců, kteří jsou defenzivnější a více se soustředí na to, aby ubránili top pětky soupeře. Takže to vždycky potěší.“

Navíc když pak vidíte radost fanoušků. Jak to dokážou ocenit.

„Jsem jim velmi vděčný, že to vrátí potleskem. I oni mají příjemný pocit. Všichni si to užíváme.“

Je i tohle pro vás stále tím potřebným kořením? A hnacím motorem?

„Tohle nemá s věkem nic společného. Je jedno, jestli je mi dvacet, třicet nebo teď přes čtyřicet. Když člověk má radost ze sportu, nezáleží, kolik je mu a jak dlouho se v dané profesi pohybuje. Proč by se nemohl radovat? To je stejné jako ve vašem zaměstnání. Máte jistě radost, když máte možnost si popovídat s nějakým sportovcem. Uděláte z toho pěkný článek, který si pak lidé přečtou. A nesejde na tom, kolik je vám. Pokaždé z toho máte radost. Že ano?“

Máte pravdu. Když se vrátíme k vám, od známých v Česku mám spoustu reakcí. Obdivují, jak zvládáte ve vašich letech stále hrát tolik minut. A být pořád klíčovým obráncem. Tak jak to děláte?

„Hlavně mám radost z toho, že i v Česku mám fanoušky. Mám je moc rád. Váš hokej je velmi kvalitní, narodil jsem se ještě v době Československa.“

A váš otec je Čech, že?

„Mám tam stále rodinu, hodně přátel. Celkově jsem velmi vděčný za to, že i u vás doma mám velkou skupinu příznivců. Tímto bych je moc rád pozdravil. Pořád to beru tak, že jsme jedna země, která se rozdělila do dvou částí.“