Zacha na farmě. Musí se rychle sebrat. Co mu v zámoří nejvíc vyčítají?

Kdyžv NHL draftujete útočníka v prvním kole, v elitní desítce, nebo dokonce blízko úplné špičky, očekáváte, že vám vloženou důvěru vrátí. Jak? Body! Všechno ostatní je navíc, důležitá je kolonka gólů a asistencí. A těch má zatím Pavel Zacha poskrovnu.

Marné jsou nářky, že je solidní power forvard, spolehlivý směrem dozadu. Ne. Od borce, kterého si mezi spoustou talentů vyberete na celkové šesté pozici, prostě očekáváte mnohem víc.

V New Jersey věřili, že v Zachovi berou lídra, který tým potáhne. Teď tuší, že se jím pravděpodobně nikdy nestane. „Draft je jako svatební den. Jste nadšení a doufáme, že všechno bude super. Až pak ale přichází realita a skutečný život. Někdy to vyjde, jindy ne. Vždycky se snažíte vydělat. V tomhle případě to pro nás není až tak o draftové pozici, ale o vložené důvěře a vlivu na mužstvo,“ tvrdí kouč John Hynes.

Na jeho popud před pár dny Devils poslali Zachu o patro níž, do Binghamtonu v AHL. Cíl? Budíček. „Udělat z něj zdravého náhradníka mi nedávalo smysl. Chceme, ať hraje. Stále nejsme v pozici, že bychom se na Pavla mohli spolehnout v klíčových situacích. Přesně to od něj ale potřebujeme. Mohl jsem mu říct: Hej, sedni si na tribunu a na jeden zápas se podívej shora. Někdy je to přínosné, teď jsem ale neměl ten pocit,“ vysvětluje trenér New Jersey.

V AHL bude Zacha hrát první lajnu, bude chodit na všemožné herní situace. Hlavně musí získat zpátky ztracenou důvěru koučů i důvěru v sebe samého. V premiérovém utkání na farmě si hned zapsal asistenci, která je jeho vůbec prvním bodem sezony. Byl aktivní, celkem vyslal na branku soupeře šest střel. Jaká změna oproti minulým večerům.

V Devils mu totiž Hynes nejvíc vyčítal právě jeho mizernou střeleckou aktivitu. Vadilo, že se obrovitý útočník nedokáže dostat do střeleckých pozic.